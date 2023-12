Ny landbasert ladeløsning fra NES til Scandlines

Den norske maritime systemintegratoren NES, som spesialiserer seg på bærekraftig energidesign og smarte kontrollsystemer, skal levere det landbaserte ladeanlegget til Puttgarden ferjeleie og koble utstyret opp mot strømnettet. NES skal også levere tilleggsutstyr til skipet.Scandlines’ nye nullutslippsferje, Futura, som for tiden er under konstruksjon i Tyrkia, skal betjene sambandet Puttgarden-Rødby mellom Tyskland og Danmark. I april 2022 signerte NES en kontrakt for å levere landstrømanlegget i Rødby, på den danske siden av sambandet. Nå skal NES også levere ladeløsningen på den tyske siden av ferjesambandet.– Scandlines har en tydelig grønn agenda og har i en årrekke satset på miljøvennlige teknologier til ferjeflåten deres. Vi er stolte over at Scandlines har valgt NES for å levere enda et landstrømanlegg, sier Jan Klokk, selger i NES.NES er allerede i gang med å levere systemer for fremdrift, elkraft, automasjon og navigasjon til Scandlines' nullutslippsferje Futura. Med design og leveranse av ferjens ladningsløsning på den tyske siden av forbindelsen, så vel som den danske, er NES ansvarlig for det komplette energidesignet, fra strømnett til propell.Landstasjonen i Puttgarden består av en 30MVA transformator for strømnettet, mellom- og lavspenningstransformatorer og tavler, i tillegg til kontrollsystem og datasamlingssystem. Sammen sikrer disse komponentene trygg, effektiv og sikker drift av ladesystemet.– Med en batteripakke på ti megawatt-timer, tilsvarende den kombinerte kapasiteten til rundt 150 elbiler, blir ferjen blant skipene i verden med størst batterikapasitet. Hurtiglading er essensielt for ferjen mens den losser av kjøretøy, og skal ta om lag 12 minutter. Forestill deg å lade opp 150 elbiler med én lader på bare 12 minutter. Mens det å hurtiglade en bil er én ting, er håndteringen av denne energimengden en helt annen sak, sier Jan Klokk.NES vil ta i bruk selskapets kompetanse i Bergen, Egersund og Ålesund, for å designe, sammenstille og teste landstrømanlegget.NES har ikke oppgitt kontraktens verdi.