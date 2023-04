Ny langsiktig avtale for Westing

F.v: Sales Cluster Manager, M&PC DACH & Nordics; Brent Tyson, Regional Commercial Director; Jeff James, konsernleder i Teigegruppen; Sigurd Teige, CFO i Teige Gruppen; Terje Mork og Key Account Manager M&PC Nordic; Kai-Thore Bogen.

I 2014 ble Westing eksklusiv distributør for International marine maling i Norge, og i 2021 tilsvarende for Danmark. Nå forlenges avtalen med nye 10 år.



– Avtalen med AkzoNobel åpnet for nye markeder og et større nedslagsfelt for Westing i 2014. Samarbeidsmodellen mellom Westing og AkzoNobel har fungert særs godt, og Westing sin rolle som nasjonal aktør og International marine maling sin representant i Norge og etter hvert Danmark har vært en stor suksess. Vi har gradvis tatt større markedsandeler og utviklet oss til å bli den største distributøren til AkzoNobel i Europa. Nå ser vi frem til videre godt samarbeid med verdens største malingsprodusent i ryggen, sier konsernleder i Teigegruppen, Sigurd Teige.



GRUNDIG PROSESS OG EVALUERING

Arbeidet med avtalen har pågått det siste halvåret, og det har vært en grundig prosess og evaluering av tilbakelagt avtaleperiode. Avtalen strekker seg frem til 2033, og Key Account Manager M&PC Nordic i AkzoNobel, Kai-Thore Bogen, gleder seg over å fortsette det gode samarbeidet med Westing:



- Det er gledelig at vi har fått på plass videre avtale med Westing og sammen skal vi fortsette å spille hverandre gode til å ytterligere styrke vår posisjon i markedet, sier Bogen.



Westing anslår at salgsverdien av avtalen vil kunne utgjøre ca 1 milliard kroner.