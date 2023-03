Ny leder i Maritime Partner

Torstein Heggstad (46) er ny CEO I Maritime Partner. Han kommer fra stillingen som konserndirektør for bedriftskunder i Sparebanken Vest, der han har arbeidet med næringslivskunder langs kysten fra Bergen til Møre og Romsdal.



– Tidligere CEO i Maritime Partner, Peder Myklebust, har fylt 67 år og skal trappe ned mot pensjonisttilværelsen. Jeg trengte ikke så lang tid på å tenke meg om før jeg takket ja til stillingen, sier den nye daglige lederen i selskapet, som begynte i stillingen 1. mars i år.



OVER 2200 FARTØY

Maritime Partner ble startet opp i 1994 i Ålesund, men kan spore sin historie tilbake til 1980. Fra starten av har hovedproduktene vært høyhastighetsfartøy med fokus på offshore redningsfartøy, og totalt har selskapet levert over 2200 fartøy over hele verden.



– Det å få jobbe ute med bedriftene var det kjekkeste jeg visste i tiden i Sparebanken Vest. Tidligere har Heggstad vært daglig leder i Volstad Shipping, og savnet etter den maritime næringen var stor. Jeg hadde helt klart en dragning etter å komme tilbake til det maritime. Når man ser på kysten i Norge, den verdiskapningen som er her og den unike geografiske posisjonen både for fiskeri, offshore, havbruk og oppdrett, er det et utrolig spennende område å jobbe i.



Nå ser Heggstad mest frem til å få ta del i den utviklingen Maritime Partner allerede er godt i gang med, etter omstillingen fra offshore olje- og gass som avtok i 2014/2015:



IMPONERENDE

– Den omstillingen selskapet har kjempet seg gjennom over en tøff periode er imponerende. Det har åpnet seg nye markeder og det skal bygges mange nye båter fremover. Her er det muligheter som er utrolig spennende, så det å få være med på å styre en sterk og godt innarbeidet bedrift som får tilbake markedet er helt klart motiverende.