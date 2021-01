Ny leder ved Havyard i Leirvik

Havyard-verftet i Leirvik får ny leder. Foto: Havyard Group.

Karsten Sævik tar over som administrerende direktør ved New Havyard Ship Technology AS (NHST) i Leirvik i Sogn.



Nåværende administrerende direktør, Erlend Hatleberg har valgt å søke nye utfordringer utenfor Havyard.



Styreleder i NHST, Vegard Sævik, takker Erlend Hatleberg for innsatsen i det som har vært en krevende tid for New Havyard Ship Technology AS.



– Erlend har vært en viktig bidragsyter til å finne løsninger som har sikret leveranser av skipene i ordreboken, og vi ønsker han lykke til videre.



LANG ERFARING

Karsten Sævik har lang erfaring innenfor bygging og drift av skip blant annet som nybyggingssjef i Odfjell ASA, administrerende direktør i Remøy Shipping og som administrerende direktør for Ulstein Verft.



Vegard Sævik, sier de har fått en meget kompetent og erfaren leder i den videre utviklingen av verftet.



– Karsten kan båt og skipsbygging og er vant til å lede folk gjennom komplekse prosjekter og krevende omstillingsprosesser. Styret har stor tiltro til at Karsten vil bidra til gjennomføringen av det gjenværende byggeprogrammet, og omstilling til serviceverft på en god måte, sammen med de dyktige medarbeiderne i Leirvik.

Administrerende direktør i NHST, Karsten Sævik. Foto: Siv-Elin Nærø