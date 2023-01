Ny medeier i Green Yard-konsernet

Hellik Teigen AS

Hellik Teigen AS, som har historie helt tilbake til 1901, eies 100 prosent av Ring Tore Teigen og Ring Andrê Teigen.

Hellik Teigen Gruppen er en av landets største og ledende aktører innen miljømessig gjenvinning av jern, metall og EE-avfall.

Gruppen er også en stor aktør innen riving, dekommisjonering og miljøsanering av alle typer industrikonstruksjoner i stål, og har tatt del i flere av de største riveentreprisene i Norge.

Gruppens anlegg på Vestlandet er spesialtilpasset for opphugging av skip og offshore konstruksjoner.

Green Yard Group

Green Yard Kleven i Ulsteinvik og søsterverftet Green Yard Feda i Kvinesdal er begge del av Green Yard Group.

Skipsverftet Green Yard Kleven tilbyr nybygg, reparasjoner, ombygging og resirkulering av skip, og er Norges første og eneste livsløpsverft.

Green Yard Feda er det eneste verftet i verden som gjennomfører resirkulering av skip innendørs.

I tillegg tilbyr Green Yard Feda verftstjenester og riggservice. Begge verftene er ISO-sertifisert innen miljø og kvalitet.

– Vi kan vanskelig se for oss en bedre partner å få med på laget fremover. Vi er strålende fornøyde med å ha styrket vår konkurransekraft og ser en rekke spennende utviklingsmuligheter som skal sikre vår videre vekst i årene som kommer, sier Hans Jørgen Fedog, konsernsjef i Green Yard Group.Green Yard konsernets strategi om å tilby nybygg, reparasjoner, ombygging og resirkulering av skip, i tillegg til riggservice, ligger fast. Med mål om å være den grønneste aktøren i bransjen, følger verftene i Green Yard båter «fra start til mål» på en mest mulig bærekraftig måte, og har bevist at det er god lønnsomhet i konsernets forretningsmodell innen sirkulærøkonomi.– Vi er imponert over det Green Yard har fått til både på Feda og i Ulsteinvik og ser virkelig fram til å utnytte vår felles kompetanse og lære av hverandre - og dermed videreutvikle både Green Yard og Hellik Teigen Gruppens forretningsmodell innen sirkulær økonomi, sier Ring Tore Teigen, daglig leder og eier av Hellik Teigen AS.Etter gjennomført emisjon og påfølgende aksjetransaksjoner vil Green Yard Group AS være eiet av Feko AS (Hans Jørgen Fedog) 30 prosent, Hellik Teigen AS 30 prosent, FFS holding AS 20 prosent og Lundevågen Invest AS 20 prosent.