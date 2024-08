Ny og skånsom fangstmetode for kamskjell

Vinneren av Innovasjonsprisen 2024 annonseres under åpningsseremonien av Nor-Fishing, tirsdag 20. august kl. 11.30-12.20 i Mendelsohn konferansesal, Trondheim Spektrum.

Det finnes i dag store forekomster av arktiske kamskjell på havbunnen i norske havområder, som ikke utnyttes. Derfor har Ava Ocean utviklet en fangstmetode som er effektiv nok til å drive næringsfiske, samtidig som den er skånsom og ivaretar havbunnen.— Fangstredskapet Ava Ray består av to deler: En fangstkurv som opererer like over havbunnen og et tilhørende pumpesystem. Pumpesystemet skaper en vannstrøm, som løfter skjellene opp fra bunnen. Fangsten sorteres umiddelbart, før bifangst og små skjell returneres skånsomt tilbake til havbunnen, forklarer daglig leder og gründer i Ava Ocean, Øystein Tvedt.For utviklingen av Ava Ray er Ava Ocean nominert til Innovasjonsprisen, som deles ut under Nor-Fishing 2024.— Nominasjonen er en anerkjennelse vi setter veldig stor pris på. Det er mange år med hardt arbeid som er lagt ned i utviklingen, både på land og til sjøs. Det betyr mye for alle ansatte å bli nominert til akkurat denne prisen, for nettopp dette med innovasjon henger høyt for oss, forteller Øystein.Fangstsystemet opereres av en høstepilot på båten.Ved hjelp av et avansert kamerasystem filmes havbunnen og fangsten, mens automatisk styring og monitorering sikrer at høstingen blir både effektiv og skånsom.— Ava Ray gir full kontroll over fangsten og området som høstes, slik at vi unngår å høste i områder med dårlig skjellbestand, forklarer Øystein.Ava Ocean er eneste norske leverandør av arktiske haneskjell. Haneskjellene er saktevoksende og ligger i kalde, fjerne strøk. Det gir dem en ekstra søt smak og god tekstur.På 80-tallet var kamskjellfiske stort i Norge, men skadelige fangstmetoder og overfiske sørget for at fisket ble stengt i 1992.Siden den gang har norske kamskjell kun vært høstet ved dykking langs kysten, frem til i fjor. Da fikk Ava Ocean tillatelse til å teste sitt nye fangstredskap over en femårsperiode i Barentshavet.— Vi startet redskapsutviklingen av Ava Ray i 2016. I fjor kom det store gjennombruddet, da vi fikk bruke fangstredskapet på båten Arctic Pearl og gjenåpnet fisket av kamskjell i Barentshavet, forklarer Øystein, og legger til:— Tillatelsen er gitt etter flere år med testing, kartlegging og utvikling i samarbeid med Havforskningsinstituttet, SINTEF, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.Arctic Pearl er opprinnelig en offshore båt for olje- og gassnæringen, som Ava Ocean overtok for 3 år siden. Etter første testsesong i Barentshavet med Ava Ray om bord – og et solid forskningsmannskap av ingeniører og fiskere – er fangstresultatet på over 50 millioner haneskjell.Skjellskraping er fremdeles den mest brukte metoden for høsting av kamskjell i verden i dag.— Målet er at vi gjennom disse fem årene med forskningsfiske, i samarbeid med myndighetene, kan reetablere et fullverdig fiske av disse utilgjengelige kaldtvannsskamskjellene i Norge – og på sikt kunne eksportere både kamskjell og fangstteknologi.— Vi håper Norge kan inspirere til en ny standard i næringen, og at resten av verden også legger skjellskrapene på hylla når de ser det finnes bedre alternativ, avslutter Øystein.