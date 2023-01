Ny og viktig kunde til Havyard Leirvik

Havyard Leirvik har signert kontrakt for ombygging av ferja M/F Vannes for fergerederiet Boreal Sjø. Fergen må bygges om for å tilfredsstille krav fra Sjøfartsdirektoratet for å kunne operere i et utvidet fartsområde.



Prosjektet er viktig for Havyard Leirvik på grunn av at største delen av arbeidet er lokalt produsert, og innkjøpte verdier er relativt liten. I tillegg er denne kontrakten en viktig utvidelse av kundeporteføljen til verftet.



NY ERFARING

– Vi er veldig tilfredse med å få etablert et forhold til en ny kunde, og vi har store forventninger til samarbeidet. Vi har tro på at dette prosjektet blir en ny erfaring som kan føre til en lang og god relasjon, sier salgssjef Silje Smådal.



– Det er gledelig at Boreal Sjø velger Havyard Leirvik som verft for ombyggingen av M/F Vannes. Vi er avhengige av gode og krevende kunder for å utvikle oss videre. Vi ser derfor frem til å ha et større prosjekt med en ny relasjon, sier administrerende direktør Tor Leif Mongstad



BIDRAR TIL Å SIKRE DRIFTEN

Videre sier Mongstad, at vi er svært glade for å kunne melde til våre dyktige medarbeidere at vi har inngått en kontrakt som bidrar til å sikre driften videre. Verftet er inne i en god trend med flere ordrer innenfor service og vedlikehold, og med to større prosjekt i ordreboka ser fremtiden lysere ut.



Havyard Leirvik er en hjørnestensbedrift og mange har nære tilknytninger til verftet, enten som direkte ansatte eller gjennom familiære - eller profesjonelle relasjoner. Det er derfor viktig å skape en trygghet for aktiviteten og vise at vi er konkurransedyktige i et krevende marked.



Havyard Leirvik AS