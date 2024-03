Ny passasjerbåt fra Hukkelberg

Passasjerbåten Flying Fish 47X Passenger Shuttle ble overlevert Helgøy Båt like før påske, og får navnet Helgøy Lady. Båten er den 8 i rederiets portefølje og skal settes inn i rutedrift på Borgøy og drives for Kolumbus, forteller Trond Helgøy.



– Vi la vekt på å finne et konsept som ga høy komfort og god sikkerhet til passasjerene, samtidig som det skulle være miljøvennlig. Valget falt derfor ned på et tilbud fra Hukkelberg Boats, som var fleksible og tilbudte en skreddersydd båt i aluminium, sier Trond videre.



Båten er innredet for å kunne transportere inntil 15 passasjerer og det er lagt vekt på universell utforming.



SIKKER OVERFART

Hukkelberg har levert mange båter til krevende bruksområder som sjøredning og offshore. Dette har påvirket måten båtene designes og bygges på. Selv om Helgøy Lady skal operere i fartsområde 2, er det fortsatt viktig å tenke helhetlig rundt sikkerhet. Båten har fått passasjersertifikat og tilfredsstiller kravene fra Sjøfartsdirektoratet for slike fartøy, forteller Øystein Hukkelberg som har jobbet med godkjenningen av båten.



Utover dette har båten flere vanntette inndelinger en det som kreves, samt en mer hardfør konstruksjon. Det er også tilrettelagt med en fjernstyrt landgang som gjør det enkelt å komme om bord for alle.