Ny standard for energieffektivitet på skip

Meir om Ulstein Power VSG

Ulstein Power VSG er eit smart system som justerer turtalet på generatorane for å gjere kraftproduksjonen på skip meir effektiv. I staden for å gå med konstant hastigheit, tilpassar generatorane seg etter behovet. Dette gir store fordelar som lågare drivstofforbruk, mindre utslepp og betre systemytingar.

Ulstein Power VSG-systemet består av fleire viktige komponentar: Kraftkomponentane: Generatorar og inverter arbeider alltid optimalt i forhold til skipets kraftbehov. Energilagringsløysingar: Gir umiddelbar kraft for rask respons og støttar dynamisk kraftbehov ved krevjande operasjonar. Kraft- og energistyringssystem: Eit avansert kontrollsystem som overvakar og styrer kraftkomponentar og energilagring, og sikrar optimal drift og høg effektivitet. Ulstein Power VSG har ei rekke fordelar som skil det frå konvensjonelle kraftsystem: Betre drivstoffeffektivitet: Ved å tilpasse generatorens fart etter behov, sparer ein mykje drivstoff. Mindre utslepp: Mindre drivstoffbruk gir lågare utslepp, noko som hjelper fartøya å overhalde strenge miljøreguleringar. Betre systempålitelegheit: Med eit batterisystem som lagrar energi, får ein stabil kraftforsyning uavhengig av belasting. Lågare vedlikehaldskostnader: Variabel fart gir betre forbrenning og mindre slitasje på motoren, noko som gir mindre vedlikehaldskostnad. Drift ved variabel hastigheit har potensial til å auke tida mellom service med 50-70 prosent. Det beste frå begge verder: Kombinerer variabelt turtal med standard, robust 690VAC lågspenningsteknologi og avanserte energilagringssystem, og set ein ny standard for effektivitet i den maritime industrien.

Ulstein Power VSG kan brukast på mange ulike skip, som: Offshorefartøy: Gir påliteleg og effektiv kraft for fartøy som opererer med dynamisk posisjonering (DP). Ekspedisjonscruisefartøy: Sikrar jamn og effektiv kraftforsyning, og gir betre komfort og pålitelighet. Havbruksfartøy: Passar godt for fartøy med variabelt kraftbehov, og reduserer miljøavtrykket monaleg.



Ved å køyre generatorane med variabel hastigheit optimaliserer ein kraftproduksjonen etter fartøyet sitt energibehov. Tekniske tiltak om bord har redusert kraftbehovet til 250-300 kilowatt under visse forhold. Med så låge kraftkrav er variabel hastigheit mykje meir effektiv enn konstant hastigheit, noko som gir lågare energiforbruk per produsert kilowattime.Fleire selskap i Ulstein Group har vore med på å planlegge, utvikle og bygge havvindskipa Olympic Boreas og Olympic Notos til Olympic. Prosessen starta med eit energieffektivt skrog og grundige vurderingar av system og komponentar. Då hovuddimensjonar, sjøeigenskapar og oppetid var på plass, analyserte Ulstein Design & Solutions AS korleis skipet kunne bli så energieffektivt som mogleg, med tanke på ulike system- og framdriftsløysingar for å få best mogleg energibruk og -gjenvinning.Ulstein Power VSG, utvikla av Ulstein Power & Control, set nye standardar for effektivitet, berekraft og yting i marine AC-kraftsystem. Det forbetrar drivstofforbruket, reduserer utslepp, forbetrar systemytinga og reduserer vedlikehaldskostnadane. AC-systemet er basert på kjente, robuste tekniske løysingar, og gir reiarlaga ei påliteleg løysing.STORE DRIVSTOFFINNSPARINGAROlympic Boreas har eit drivstofforbruk som ligg nesten 50 prosent lågare enn samanliknbare CSOV-ar. Dette viser korleis Ulstein Power VSG, dei tekniske tiltaka og skipsdesignet saman kan forbetre drivstoffeffektiviteten og redusere driftskostnadane, og setje ein ny standard i den maritime industrien.Ulstein Power VSG er så allsidig at det kan brukast på mange ulike fartøy, som offshorefartøy, ekspedisjonscruisefartøy og havbruksfartøy. Systemet sine nøkkelkomponentar er kraftkomponentane, energilagringsløysingar og eit toppmoderne kraft- og energistyringssystem.Ulstein Power VSG er eit stort steg framover for marine kraftløysingar. Ulstein har levert ei løysing som oppfyller og overgår krava til maritime operasjonar ved å kombinere variabel hastigheit med avanserte automasjons- og energistyringssystem.Industrien har fokus på berekraft og effektivitet, og Ulstein Power VSG står fram som eit viktig alternativ for grøne marine kraftløysingar framover.