Ny sterk aktør på arbeidsbåtmarkedet

Kewatec AluBoat Oy Ab og Weldmec Marine Ab går sammen for å styrke sin posisjon i markedet for arbeidsbåter.

Kewatec AluBoat Oy Ab og Weldmec Marine Ab, begge produsenter av profesjonelle båter i aluminium i lengden 10 - 30m, har signert en avtale om aksjekjøp der Kewatec AluBoat Oy Ab kjøper alle aksjene i Weldmec Marine Ab, inkludert majoriteten i det norske datterselskapet Martec AS.



Som en del av helheten blir selgerne aksjonærer i Kewatec, noe som er med på å skape grunnlaget for et langsiktig samarbeid og sterk utvikling. Avtalen blir realisert høsten 2020, så raskt som mulig.



UTFYLLER HVERANDRE

Gruppen av selskaper kan gjennom dette betjene det nåværende kundegrunnlaget enda bedre og implementere en sterk vekst i et større markedsområde, basert på markedets største produktportefølje. Selskapene utfyller hverandre og kan nå bedre realisere sin vekststrategi i Europa, Midtøsten og Asia. Alle enhetene fortsetter på sitt nåværende sted. Enhetens voksende service- og reparasjonsvirksomhet opererer således allerede på tre steder: Kokkola, Porvoo i Finland og Bergen.



FELLES STERK KOMPETANSE

Kewatec AluBoat Oy AB’s grunnlegger Karl-Erik Wargh sier i en pressemelding at begge selskapene har lenge jobbet i samme bransje og marked.



– I lengre tid har vi tenkt på å utvikle noe større, basert på felles verdier. Tiden er nå inne for å utnytte felles sterk kompetanse, med stor forventning til fremtiden.



Weldmec Marine AB’s grunnlegger Matias Iiskola forteller på sins ide at man en til har vurdert hvordan det kan være mulig å få mer styrke til å realisere vekst.



– Vi kunne ikke ha funnet en mer passende partner for fremtiden. Vi snakker det samme bransjespråket og forstår hverandre veldig godt, sier han.

Selskapenes samlede omsetning i 2019 var ca. millioner euri, og de sysselsatte direkte rundt 100 personer i Scandinavia. Kundegrunnlaget består av ulike myndigheter, passasjerrederier, fiske- og oppdrettsnæringen, energibransjen og selskaper som tilbyr arbeidsbåttjenester.