Ny stor kontrakt til Sletta verft

Sletta verft har inngått kontrakt av bygging av en servicebåt for havbruksoperasjoner.



Bygg nr. 185 blir på 19,9 x 10,6 meter og skal bygges i stål. Reder er Frøy Akvaressurs AS. Skipet har grønn profil og utrustes med diesel-elektrisk løsning og batteripakke. Skipet er designet av Møre Maritime i Kristiansund.

Skipet skal leveres februar 2021. Verftet ser fram til å levere nok et innovativt servicefartøy.

Informasjon om skipet

Skipet er spesielt utviklet for avanserte og tunge servicearbeider i forbindelse med havbruksoperasjoner. Det er lagt vekt på robuste og enkleløsninger for god driftsvennlighet. Stor propell, lettdrevet skrog og diesel-elektrisk løsning og batteripakke gir miljøprofil og lavt drivstoff forbruk.

Det store arbeidsdekket på 120 kvadratmetet med verksted og servicerom samt lasterom på 50 kubikmetet gir stor fleksibilitet for mange arbeidsoperasjoner.

Broløsningen med særskilt utformet operatørplass med god utsikt over hele arbeidsdekket og skipssiden, bidrar til å sikre arbeidsoperasjoner på dekk.

Hoveddata

Lengde 19,9 meter

Bredde 10,6 meteR



Kapasiteter

Lasterom 50 m3

Dieselolje 25 m3

Ferskvann 24 m3

Innredning

4 lugarer med eget toalettrom

Våtgarderobe

Tørr garderobe

Vaskerom

Messe, dagrom og bysse