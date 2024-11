Ny teknologi for prediksjon av bølger- og skipsbevegelse

Miros er et norsk selskap og en global leder og pålitelig leverandør av havoverflatemålinger i sanntid, og tilbyr toppmoderne teknologi og driftsstøtte for å øke sikkerhet, effektivitet og bærekraft på tvers av et bredt spekter av marine industrier, inkludert fartøysoperasjoner, offshore vind, olje og gass, energi, kommersiell skipsfart og kystsektorer.

Med 40 års banebrytende erfaring, flytter Miros kontinuerlig grensene for teknologi for å levere pålitelige, driftskritiske data som en tjeneste, tilgjengelig sikkert fra hvor som helst, når som helst på hvilken som helst enhet.

Dens omfattende portefølje av bølge- og strømovervåkingssystemer og deteksjon av oljesøl muliggjør sikker, effektiv og bærekraftig beslutningstaking for de største aktørene i den maritime og offshoreindustrien.

Dette neste generasjonsproduktet, kalt 'PredictifAI', leverer et sanntidsbilde av bølgefeltet og dets bevegelse rundt et fartøy og gir deterministisk prediksjon av havbølger og fartøyets bevegelse fra sekunder til noen minutter i forveien.PredictifAI parer kunstig intelligens (AI) med X-båndsradar og lokale bølgehøydemålinger med høy nøyaktighet for å levere en overvåkningsløsning som automatisk tilpasser seg varierende hav- og værforhold.Miros bruker dette nye og unike målekonseptet med to kilder ved å bruke WaveSystem-teknologien, som tett integrerer målekilder for effektiv og forsvarlig drift i både enkle og komplekse havtilstander.PredictifAI reduserer ukjente fra statistiske bølgeestimater og prognoser for å oppnå den nøyaktighet og pålitelighet som er nødvendig for kritiske operasjoner, og unngår raske og uinformerte beslutninger.Det er avgjørende at løsningen ikke krever kalibrering, modellering eller noen annen tvilling representasjon av skipet – den lager sin egen digitale tvilling automatisk. Det betyr at fartøyeiere og -operatører som trenger kortsiktig, svært nøyaktig bølge- og bevegelsesprediksjon for å sikre sine kritiske operasjoner, kan dra nytte av det med en gang.Marius Five Aarset, Miros administrerende direktør, sa: «I 40 år har Miros vært en pioner innen havteknologi av høy kvalitet, og nådeløst flyttet grenser for å øke effektiviteten og sikkerheten til offshoreoperasjoner uten å gå på kompromiss med kvaliteten. Med PredictifAI er det ikke annerledes, og dette er neste steg i denne utviklingen.«PredictifAI er en ytterligere demonstrasjon av vår forpliktelse til å ligge i forkant av bølgen, og inspirerer selvtillit som vil forme fremtiden til sektoren. Som resultat av det harde arbeidet fra vårt interne team av bransjeeksperter, representerer denne neste generasjons teknologien et betydelig sprang fremover innen maritim sikkerhet og operasjonell effektivitet.»Samarbeid har vært avgjørende for utviklingen av PredictifAI, med Miros’ nøkkeloffshorekunder som tidlige brukere av teknologien før en bredere utrulling.Evnen til å forutsi bølger nøyaktig og pålitelig på forhånd åpner for et bredt spekter av fordeler for offshoresektoren, og optimaliserer operasjonell effektivitet i aktiviteter som vindturbininstallasjon, jacking operasjoner, kabel- og rørleggingskampanjer, dykkestøtteoperasjoner og ROV-lansering.Prediksjon av innkommende enkeltbølger, bølgetog, fartøyets bevegelsesmønstre og timing av disse gir verdifull innsikt for et bredt spekter av operasjoner på dekk og overside, og sikrer bedre beslutningstaking og risikostyring, i tillegg til å redusere risikoen for ulykker i scenarier som å koble til en landgang.PredictifAI kan også mates inn i dynamiske posisjoneringssystemer, og gi offshoreoperatører avansert advarsel om at bølger med visse egenskaper og fartøysbevegelseseffekter nærmer seg.Gunnar Prytz, Miros CTO, sa: «Ved å kombinere AI med stedsspesifikke sjøtilstandsmålinger i sanntid, gir vi skipsoperatører muligheten til å se inn i den umiddelbare fremtiden, noe som gjør dem i stand til å ta informerte beslutninger og administrere kritiske operasjoner med enestående tillit."Da Miros ble stiftet for fire tiår siden ville ideen om bølgeprediksjon ha virket som science fiction, men å sette nye standarder for havteknologi har alltid vært kjernen i virksomheten, og jeg vil takke teamet vårt for deres arbeid med å lage dette markedet- ledende løsning en realitet."