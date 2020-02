Ny tråler skal bygges ved Vard Brattvåg

Nergård signerer byggekontrakt nummer to på to år, med Vard Brattvåg. Tråleren blir lik "Senja", som leveres i slutten av februar. ILL: Vard

Nergård Havfiske har bestilt nok en tråler fra Vard.



Kontrakten har en verdi på over 500 millioner norske kroner, skriver Vard i en pressemelding. Det er verftet i Brattvåg som har fått byggeoppdraget.

Nybygget blir i stor grad lik Senja, som samme verft skal levere til Nergård i slutten av februar.



Båten får dermed et avansert fabrikksystem for både levende og frossen fisk – samt ensilasje for å kunne ta vare på alle deler av fisken til råstoff. Fremdriften blir både dieselmekanisk og dieselelektrisk, kombinert med batterier. Designet er av type Vard 8 02, lengden blir 80 meter og bredden 17 meter.



Levering er planlagt første kvartal 2022.



– Vi ser fram til å ta Senja i bruk, og til å fortsette det gode samarbeidet med Vard. Disse to nybyggene representerer en ny generasjon fiskefartøy for rederiet, med tanke på effektivitet og kvalitet, uttaler CEO i Nergård, Tommy Torvanger, i pressemeldingen.



Erik Haakonsholm, GM for offshore og spesialiserte frartøy i Vard, sier de er beæret over at Nergård velger dem igjen.

– Når eksisterende kunder kommer tilbake til oss og signerer ny ordre er det et klart tegn på kvaliteten; ikke bare på fartøyets design – men også innsatsen til arbeiderne og prosjektgruppene i verdikjeden vår.



Det blir understreket i pressemeldingen, at denne kontrakten også vil få positive ringvirkninger for alle involverte leverandører i den maritime klyngen.