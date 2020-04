Ny trålerkontrakt til Vard Brattvaag

Den nye tråleren Akraberg får designet Vard 8 02. Illustrasjon: Vard

Det færøyske rederiet Framherji har signert en kontrakt med Vard Brattvaag på bygging av en ny tråler. Nybygget skal etter planen leveres fra verftet sommeren 2022.



Det er den færøyske nettavisen Kringvarp Føroya og danske FiskerForum som melder dette. Kontrakten er ikke bekreftet av Vard.

84 meter Den nye tråleren til Framherji i Fuglefjord på Færøyene er av design Vard 8 02 og blir 84 meter lang og 17 meter bred. Den utrustes for tråling etter de vanlige bunnfiskslagene i tillegg til reketråling. Om bord blir det også fabrikk som kan håndtere restavfallet fra produksjonen som blant annet skal gå til produksjon av fôr til havbruksnæringen på Færøyene.



Tråleren får navnet Akraberg og skal erstatte rederiets eldre fartøy med samme navn.



Nybyggingskontrakten til Framherji kommer bare en måned etter at et annet rederi på Færøyene, JFK Trol, har bestilt en stor tråler i Tyrkia. Disse nybyggene er de første på rundt ti år til fiskebåtredere på Færøyene.

Gunstig valutakurs Årsaken til at det nå investeres i nye båter er den nye færøyske fiskerireformen som nylig er vedtatt og som gjelder fra 1. januar 2020. Her blant annet konsesjonene økt fra åtte til 12 år, noe som gir bedre muligheter til å tenke langsiktig og få lån til investeringer for rederne.

I følge Kringvarp Føroya er kontrakten med Vard på den nye tråleren på rundt 500 millioner norske kroner. Etter et kraftig fall i den norske kronekursen gir dette en gunstig pris for rederiet i færøyisk valuta.