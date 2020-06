Nybygd elektrisk ferje til Svelvik-Verket

Slik blir den nye batteriferja som skal trafikkere mellom Svelvik og Verket. Illustrasjon Norwegian Ship Design/Bastø Fosen

Ferjerederiet Bastø Fosen har kontrahert en ny elektrisk ferje til sambandet Svelvik-Verket i Drammensfjorden. Ferja skal bygges i Tyrkia, og designet er det vel ett år gamle Norwegian Ship Design i Førde som står bak.



Administrerende direktør Øyvind Lund i Bastø Fosen opplyser til Maritimt Magasin at kontrakt på bygging av den nye ferja nylig er inngått med Sefine Shipyard i Tyrkia. Dette er samme verft som bygger en stor ferje til sambandet Horten-Moss for rederiet med levering nå i høst.

Nytt designselskap Designselskapet TNSDC, The Norwegian Ship Design Company, ble startet i Førde i januar i fjor. Selskapet er en high end fartøyskonsulent med spesiell fokus på energieffektive løsninger for et bredt spekter fartøystyper. Selskapet har i tillegg til å utvikle konseptet for denne nye ferja også vært involvert i utviklingen av neste generasjons Bastø ferje, Bastø Electric, som nå er under bygging ved Sefine.



Designet på nybygget til Svelvik-Verket har betegnelsen NSD 30 CF og blir neste generasjons batteriferje for helelektrisk drift. Lengden blir 54 meter, bredden 12,8 meter og den får en kapasitet på 30 personbiler, alternativt tre vogntog på 19,5 meter og noen personbiler. Passasjerkapasiteten blir på 99 personer.

Leveres i 2021 Den nye ferja skal klasses i DnV GL med klassenotasjonen +1A, Ferry B, Battery(power), E0, ICE C, R4 (nor). Levering fra verftet i Tyrkia skal etter planen skje i løpet av tredje kvartal 2021 mens ferja settes i drift fra 1. januar 2022 da Bastø Fosen overtar konsesjonen for dette sambandet.



Det er i dag Fjord1 som driver ferjetrafikken over Svelviksundet mellom Svelvik og Verket. Dette er Norges korteste ordinære ferjerute med en lengde på bare 184 meter. Turen fra Svelvik til Verket på Hurumlandet tar bare fem minutter.