Nybyggingskontrakt for Green Yard Kleven

Om Green Yard:

Green Yard har som mål å være det mest bærekraftige alternativet i bransjen.

Skipsverftene Green Yard Kleven i Ulsteinvik og Green Yard Feda ved Flekkefjord er en del av Green Yard Group.

Verftettilbyr alle typer verftstjenester for skip og rigger for både nasjonale og internasjonale kunder. Dette kan være alt fra små oppdrag til store og kompliserte ombygginger, nybygg, riggservice, resirkulering av skip og mobile verftstjenester.

Kleven har fokus på bærekraft, høy kvalitet og levering til avtalt tid.

Dyktige ansatte gjør det mulig å være fleksibel og finne gode løsninger for kundene.

Begge verftene er ISO-sertifisert innen miljø og kvalitet.

Om Neptun Deep-prosjektet

Skipet skal benyttes i «Neptun Deep» prosjektet som er det største naturgassprosjektet i det rumenske Svartehavet, og det første dypvannsprosjektet til havs i Romania.

Dette skal bidra til landets energiforsyningssikkerhet.

OMV Petrom fungerer som operatør for Neptun Deep-prosjektet, som en del av et felles prosjekt. Mer om Neptun Deep-prosjektet her

Om OMV Petrom S.A.:

OMV Petrom er den største energiprodusenten i Sørøst-Europa, med en årlig hydrokarbonproduksjon i konsernet på ca. 41 millioner fat oljeekvivalenter i 2023.

Konsernet har en raffineringskapasitet på 4,5 millioner tonn årlig og driver et 860 MW høyeffektivt gasskraftverk.

Konsernet er til stede på detaljmarkedet for oljeprodukter i Romania og nabolandene gjennom ca. 780 bensinstasjoner under to varemerker – OMV og Petrom.

Norwegian Electric Systems er en totalleverandør av lav- og nullutslipps fremdrifts- og kontrollsystemer for en rekke fartøystyper i det globale maritime markedet.

Selskapet er en engasjert samarbeidspartner som er opptatt av trygg skipsfart, lavere utslipp og merverdi for kundene.

Fokuset er å være en samarbeidspartner og systemleverandør som designer optimale fremdriftssystemer og kontrollsystemer som sørger for sikker drift og enkel styring.

NES har hovedkontor i Bergen og ytterligere avdelinger med kjernekompetanse i Ålesund og Egersund, samt et kontor i Istanbul i Tyrkia.

– Det er en gledens dag på Green Yard Kleven. Vi har siden overtakelsen av verftet i 2020 jobbet målrettet for å etablere oss i nybyggingsmarkedet med det rette prosjektet for oss, det er derfor veldig tilfredsstillende at vi nå har landet denne kontrakten, sier Hans Jørgen Fedog, CEO i Green Yard Kleven.Skipet som skal bygges skal operere for en ubemannet gassplattform i Svartehavet ved å være base for teknikere for vedlikehold på plattformen,varelager, utføre lettere IMR-oppdrag på feltet og frakte personell og forsyninger. Det skal bli ett 89,5 meter langt multihull fartøy, med W2W (Walk to Work) gangvei, offshorekran og innredning for totalt 90 personer i enmanns-lugarer.– Skipet skal bygges forberedt for bruk av metanol som drivstoff, batteripakke og generatorsett med variabelt turtall. Det er et skip som er tenkt bærekraftig både med tanke på drivstoff og utslipp, og i oppdraget det skal utføre, sier Rune Gamlem, Salgssjef i Green Yard Kleven.Skroget vil bli bygd på Montex i Polen og er ventet til Ulsteinvik i starten av 2026.– Vi er svært glade for at de valgte oss for denne kontrakten. Samarbeidet har vært utrolig givende hele veien og med stor tillit mellom partene, forteller Fedog.Skipet er designet av Herøy-selskapet Marin Teknikk og bærer betegnelsen MT-6067 FSV. Prosjektet vil involvere flere lokale underleverandører.- Seabrokers sin avdeling i Fosnavåg har også bidratt til å gjøre denne kontrakten mulig. I tillegg til Seabrokers og Marin Teknikk ønsker vi å samarbeide med lokale aktører så langt det er mulig, og vi tror vi vil få til flere gode lokale samarbeid i dette prosjektet, forteller Gamlem.Green Yard Kleven har hele tiden hatt nøkkelkompetanse til å kunne bygge nybygg, og er på den måten veldig godt rigget til oppdraget. Det blir nok likevel behov for flere ansatte i tiden som kommer.– Dette prosjektet gleder vi oss til, sier Rune Gamlem og Hans Jørgen Fedog.Norwegian Electric Systems AS (NES) har blitt tildelt en kontrakt k for å utvikle og levere komplett energidesign, et integrert automasjonssystem og et fremtidsrettet brosystem fra norske verftet skal bygge for det rumenske integrerte energiselskapet OMV Petrom S.A.NES skal levere frekvensomformere og elektromotorer til fremdriftssystemet, batterisystem, transformatorer og sin egenutviklede «Quadro Master»-tavle, som er en DC-strømfordelingstavle som muliggjør bruk av generatorer med variabel hastighet. Quadro Master understøttes av «Odins Øye» som muliggjør ringsystemkonfigurasjon av likestrømsystemet. NES skal også levere sitt integrerte automasjonssystem, IAS, og RAVEN INS navigasjonssystem, som er egenutviklet for å imøtekomme høyeste krav til moderne maritime operasjoner. Systemet skal levere med CBT-notasjon (closed bus tie).– Ifølge DNV er «closed bus-tie»-notasjon blitt en levedyktig løsning for å forbedre energieffektivitet. Den tillater integrering av DP-kraftsystemer og reduserer antallet generatorsett som må kjøres samtidig. Det medfører optimalisert kraftdeling, redusert drivstofforbruk og utslipp, færre motortimer og lavere vedlikeholdskostnader. I tillegg kan et system med aktiv og reaktiv strømdeling på tvers av bussforbindelser redusere og redusere konsekvensene av visse feilmoduser, sier Siv Remøy-Vangen, administrerende direktør i Norwegian Electric Systems.Første leveranser vil bli gjort i første kvartal 2025, og sluttleveranser og idriftsettelse skal etter planen skje i andre kvartal 2026.– Green Yard Kleven har tatt over et av Norges eldste skipsverft inkludert en lang historikk med å levere høykvalitetsfartøy. Det er en sann glede at vi nok en gang kan se nybyggingsaktivitet på verftet i Ulsteinvik. Green Yard Kleven har satt seg et ambisiøst mål om å være det grønneste alternativet i bransjen. Å bli valgt som nøkkelleverandør til dette prosjektet anser jeg derfor som en bekreftelse på NES sin bærekraftprofil og rollen vår som tilrettelegger av grønn omstilling til havs, legger Siv Remøy-Vangen til.