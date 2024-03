Nye administrerende direktør i Optimar

Sjømatbransjen er å regne som hjemmebane for Sigurdur Òlason, som er ny adm.dir. i Optimar. Foto: Optimar.

Islandske Sigurdur Òlason er ny administrerende direktør i Optimar. Med dyp forankring i sjømatbransjen og leverandørindustrien bringer Òlason betydelig kompetanse til selskapet.



Optimar ble nylig kjøpt av investeringsselskapet Kaldbakur, eiet av det islandske sjømatselskapet Samherji. Et familieeid selskap grunnlagt i 1983, som opererer en flåte av fiskefartøy, fiskeforedlingsfabrikker og landbaserte oppdrettsanlegg. Karrieren til Sigurdur startet i Samherji allerede for mange år siden.



– Før jeg startet på universitetet, jobbet jeg som fisker på en av båtene til Samherji i to år, forteller Òlason. Siden har den dedikerte islenderen opparbeidet seg verdifull erfaring i bransjen.



UNIK BAKGRUNN

Sjømatbransjen er å regne som hjemmebane for den nye administrerende direktøren.



– Etter endt utdanning jobbet jeg som programmerer i Marel og var med på installasjoner i hele verden. Deretter fullførte jeg en MBA, før veien ledet meg tilbake til Samherji der det hele begynte, sier Sigurdur.



Han er utdannet ingeniør innen industriell mekanikk, samt informatikk. I tillegg har han en MBA (Master of Business Administration) i finans og entreprenørskap. Etter seks nye år i Samherji var Òlason administrerende direktør i fiskeridivisjonen til Marel i seks år, før han de siste årene har jobbet i en innovativ startup med fokus på energiomstilling i fiske- og lasteflåten på Island.

– Innovasjon, teknologi og kunstig intelligens er noe jeg interesserer meg for og som jeg ser på som helt avgjørende for fremtiden til dagens selskaper, sier Òlason.



GLAD FOR Å VÆRE TILBAKE

Nå tar han over roret i Optimar – et selskap han beskriver som et av de store navnene i bransjen.



– Det er veldig spennende å være tilbake i sjømatbransjen. Jeg kjenner Optimar fra tidligere roller og ser virkelig frem til å jobbe tett med sammen med det innovative teamet. Vi står foran en periode med spennende muligheter og sammen skal vi lede utviklingen i markedet, sier Òlason.