To nye ambulansfartøy med wavefoil

De to nye fartøyene er planlagt å være i drift fra 1. mai 2022. Illustrasjon: Sea Technology

Wavefoil har sikret kontrakt med Sea Technology på inntrekkbare baugfoiler til to ambulansefartøy, driftet av Gulen Skyss. Fartøyene er designet av Sea Technology og skal bygges i komposittmateriale hos Måløy Verft/Easy Form. Begge fartøyene er planlagt å være i drift fra 1. mai 2022.



Dette blir det andre prosjektet der Wavefoil leverer foilmoduler til ambulansefartøy. Etter den suksessfulle installasjonen på M/S Thea Jensen, demonstrerer denne kontrakten viktigheten av fornøyde pilotkunder.



25 PROSENT BEVEGELSESDEMPING

– Vi har allerede dokumentert 25 prosent bevegelsesdemping for et lignende fartøy, og vi er sikre på at også disse fartøyene vil oppnå meget god pasientsikkerhet og komfortforbedring med foilene våre i drift, sier Eirik Bøckmann, daglig leder i Wavefoil.



Wavefoils leveranse til de to ambulansefartøyene er fire WF1050-moduler med kontrollpaneler, Med muligheten for ekstern monitorering øker driftssikkerheten og sikrer optimal ytelse.



– Skroget er konstruert for å redusere og begrense alle bevegelsesspektra som normalt forventes under tøffe sjøforhold. Dette ble gjort gjennom omfattende CFD-analyse samt modellskala (1:20) slepetankstester ved Stadt Towing Tank AS. For ytterligere å sikre optimal mannskap- og passasjerkomfort under visse havforhold (typisk hakkete hav) ble inntrekkbare baugfoiler fra Wavefoil valgt, sier Christian Carlson, daglig leder i Sea Technology.»



DE STØRSTE OG MEST MODERNE

Dette vil være de største og mest moderne ambulansefartøyene som er bygget i Norge og vil trafikkere farvannet fra Gulen kommune i sør til Stadlandet i nord.



– Denne kontrakten viser at markedet har lagt merke til fordelene Wavefoil gir denne fartøytypen. Det har vært en glede å jobbe med Sea Technology, og vi ser frem til å se fartøyene i drift, sier Pål-Ove Husøy, salgsdirektør i Wavefoil.



Wavefoil AS et norsk selskap, stiftet i 2016, som tilbyr inntrekkbare baugfoiler (undervannsvinger) til skip. Foilene sparer typisk 5-15 prosent drivstoff og forbedrer komforten ombord. Fordelene med baugfoiler har lenge vært kjent, men Wavefoil er det første selskapet som har utviklet en kommersiell og patentert løsning der foilene kan trekkes inn i skipsskroget, noe som er avgjørende for at denne type foiler skal bli en kommersiell suksess.