Nye eiere i Grovfjord Mek.

Grovfjord Mek. har fått nye eiere og satser friskt fremover. Foto: Grovfjord Mek.

I sommer gikk Grovfjord Mek. til skifteretten for å begjøre konkurs. Nå er nye eiere på plass i selskapet etter at Northern Lights Salmon AS har valgt å gå inn på eiersiden i nye GMV 2.0, sammen med Grovgaarden AS.



Northern Lights er en av verftets største kunder, og det er levert åtte båter til dem i perioden 1999-2022. Den første oppdrettsbåt Aud Margrethe ble levert til dem, pluss at de testet ut prototypen GMV Zero (verdens første rene batterielektriske fartøy) for Grovfjord i nærmere 1,5 år.



For et verft som Grovfjord er det utrolig viktig å ha gode og krevende kunder i nærområdet, som tør å satse på nye fartøystyper.



SATSNING MOT OPPDRETTSNÆRINGEN

Det nye selskapet skal spisse sin satsning mot oppdrettsnæringen. Med kapitalen som er tilført har GMV 2.0 den soliditeten som trengs for å kunne jobbe 100 prosent med det verftet kan best, utvikle og bygge oppdrettsbåter.



Med en god finansiell løsning i samarbeid med den felles bankforbindelsen DnB i Svolvær, sammen med tidligere banksjef i DNB Jann Arne Bardo inn i styret sammen med de nye eiere. Også mange ansatte har signalisert at de vil komme tilbake til GMV nå som grunnlaget for ny drift er på plass, forteller selskapet på sine nettsider..