Nye eiere for Mørenot

Fra Mørenot sin godt besøkte stand under fjorårets Aqua Nor. Foto: John Inge Vikan.

Mørenot skal bli en del av det verdensomspennende konsernet Hampidjan konsernet, som har hovedkontor på Island.



Hampidjan er en stor industriell aktør som produserer og selger utstyr og tjenester innenfor fiskeri, akvakultur, og offshore. Hampidjan konsernet har hovedkontor i Reykjavik, Island, og er til stedet i nøkkelregioner som Norden, Grønland, Island, Canada, USA, og Australia. Konsernet har hatt en imponerende vekst og historie siden 1934 og har i dag rundt 1200 ansatte på verdensbasis. Sammen med Mørenot vil Hampidjan konsernet øke sin geografiske tilstedeværelse, utvide deres portefølje av produkter og tjenester i alle nøkkelmarkeder, samt besitte et sterkt produksjonsoppsett i Europa og Asia.





MÅ GODKJENNES

Overgangen i eierskap er forventet å finne sted før utgangen av året og avhenger kun av godkjennelse fra konkurransemyndigheter i Island, Grønland, og på Færøyene, i tillegg til godkjennelse fra aksjonærer i Hampidjan.



– Vi forventer at endringen i eierskap skal skape nye muligheter, ettersom det er betydelige synergier mellom Mørenot og Hampidjan. Det er også viktig for oss å formidle at endringen ikke skal ha negativ påvirkning på våre relasjoner, ordrer, eller muligheter framover. Vi vil fortsette å gjøre vårt ytterste for å levere på løftene våre nå og i framtiden, heter det i en pressemelding fra Mørenot.