Nye el-ferger blir spydspisser i unikt, virtuelt designverktøy

De nye fergene til Fjord1 på Indre Sunnmøre blir de første som får fullt utbytte av Havyard LABens nye, unike tretrinnsverktøy for å bli enda sikrere, mer energieffektive og mer miljøvennlige.



Gjennom ti år med forsknings- og utviklingsarbeid, blant annet i samarbeid med Sintef Ocean, har Havyard LAB nå et tretrinnsverktøy som er unikt i kommersiell sammenheng. Dette blir nå tatt i bruk for at redere steg for steg kan spisse skipsdesign. Slik får de et skip som er nøye tilpasset jobben det skal gjøre, i det farvannet det skal operere, og samtidig kutter energiforbruk, utslipp og driftskostnader.



Daglig leder i Havyard Design & Solutions (HDS), Stig Magne Espeseth, viser til et ferskt eksempel der de sammen med kunden vurderte ulike designalternativer.



VISER FORSKJELL

– Vi simulerte de ulike alternativene og viste at kunden kunne redusere energiforbruket vesentlig med å velge det ene designet fremfor det andre,sier han i en pressemelding.



Havyard Design & Solutions har svært stor erfaring med nullutslippsferger etter en rekordlang rekke med tolv design av el-ferger.Og nå skal de to neste fergedesignene virkelig spisses gjennom tretrinns-verktøyet, for å bli enda sikrere og mer energieffektive og miljøvennlige.



FoU-leder Kristian Steinsvik sier at i første runde av tretrinnsverktøyet kan man eksperimentere med hundrevis av alternativ for å avklare grunnleggende størrelser og ytre rammer for skipet. I neste runde har man valgt ut de beste alternativene og går videre med kvalitetssikring og dokumentasjon av variablene for designene som er med i «finalerunden». Til slutt kjører Havyard LABen en full simulering av en digital tvilling av skipet på et virtuelt hav.



VIRTUELT HAV

Steinsvik sier Havyard LABen har eksakte data for vær og vind, strøm og bølgeforhold for ulike havområder over hele verden, som de tar i bruk for å skape et virkelighetsnært virtuelt hav alt etter hvor skipet skal være i drift.



Espeseth viser til at på denne måten skaper man smart skipsdesign der vi på realistisk vis simulerer skipets operasjonsmønster og samler dokumentasjon og erfaringer du ellers ikke vil få før etter at skipet har vært i virkelig drift i mange år.



TRE TRINN FOR NULL UTSLIPP

Gjennom tretrinnsverktøyet til Havyard LAB får rederne testet skrog, teknologi og drift alt før skipet er bygget. Samtidig framhever Stig Magne Espeseth også samspillet mellom kunde, selger, designer og spesialister på det nye verktøyet som en avgjørende faktor for utviklingen av bærekraftige design.



– Kundene våre må gjøre mange valg i en designprosess. Summen av felles erfaring og det nye verktøyet vårt gjør oss i stand til å gi gode og faktabaserte råd, for å skape skip med høy verdiskaping og lavt miljøavtrykk – og der det langsiktige målet selvsagt er nullutslipp.



VINN-VINN

Stig Magne Espeseth sier dette verktøyet vil være nyttig for å kutte kostnader og utslipp enten det gjelder brønnbåter, spesialfartøy for havvindparker eller skip i transportsektoren:



– De rederne som kan eksperimentere mest, raskest og billigst i designfasen, har størst sjanse til å vinne både anbud og konkurransen til sjøs. Nå har vi verktøyet som hjelper dem med det.