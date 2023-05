Nye høydepunkter på Icon of the Seas

Nye høydepunkter om bord:

Category 6 I Thrill Island-området finner du verdens største badeland til havs med seks adrenalinfylte vannsklier. Her finner du også aktiviteter som surfing, klatring og minigolf.

Absolute Zero Om bord på verdens største cruisekip kan du finne frem skøytene for å ta noen runder på verdens største isbane til havs.

Desserted Milkshakebar med noe for alle ganer! A

Big Shark Block Party Ta med de små på danseparty! Her spilles alle barnas favorittsanger som ”Baby Shark” och ”Baby Beluga”.

Once Upon a Bedtime Story Trenger du et pust i bakken? Få litt fred og ro sammen med de minste i familien.

Duellerende pianoer I Royal Caribbeans første duellerende pianobar på Royal Promenade – Icons bankende hjerte – vil du bli møtt av to dyktige pianister som mer enn gjerne imøtekommer publikums sangforespørsler.

Rye & Bean I tråd med den enestående AquaDome tilbyr den nye kafeen Rye & Bean alt fra klassisk kaffe til espresso-drinker.



Royal Caribbean International

Eid av Royal Caribbean Group, har Royal Caribbean International levert innovasjon til sjøs i mer enn 50 år.

Hvert nytt skip som lanseres tar nye steg med den nyeste teknologien og mer spektakulære gjesteopplevelser enn sine forgjengere.

Royal Caribbean har ruter til 240 destinasjoner i 61 forskjellige land og på seks kontinenter, i 61 land.

Royal Caribbean kan også skryte av å ha blitt kåret til «Best Cruise Company» i totalt 20 år på Travel Weekly Readers Choice Awards.

Verdens største cruiseskip – Icon of the Seas – kommer til å cruise i Karibia, med utreise fra havnen i Miami, USA. Her kommer hun til å besøke steder som Cozumel i Mexico, Philipsburg på St. Maarten og Roatan i Honduras. På hvert cruise kommer hun også til å stoppe ved Royal Caribbeans egne private øy – Perfect Day at CocoCay i Bahamas.Blant nyhetene ombord fins noe for alle, store og små. Her finner du blant annet verdens største badeland til havs, verdens største isbane til havs, surfing og livemusikk. Om bord finner du også totalt over 40 restauranter, barer og ulike former for kveldsunderholdning med noe for alle ganer. De små gjestene kan kose seg i milkshakebaren, mens de voksne tester ut den nye champagnebaren Bubbles.– Målet vårt var å kunne presentere en ny type ferie og en perfekt blanding av opplevelser for alle typer reisende, uavhengig av humør, stil og preferanser. Alt fra nye steder til oppdaterte og moderniserte favoritter med nye drinker på hver meny. Vi ønsker å tilby noe for alle som ønsker å krydre kveldslivet på Icon of the Seas, sier Linken D'Souza, visepresident for Food & Beverage i Royal Caribbean Internasjonal.Blant de nye romtypene på Icon er Family Infinite Balconies perfekte for de som liker å ha underholdning til barna på det egne rommet. Disse rommene har en koselig hems for barna med køyesenger og TV, og eget bad. En annen nyhet er Ultimate Family Townhouse. En suite med tre etasjer, med funksjoner som sklie, kino, karaokerom og balkong med boblebad.