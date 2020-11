Nye kontrakter til Aas Mek. Verksted

Aas Mek. skal de neste tre årene bygge fem brønnbåter med design AAS 3002 ST, alle med levering til Sølvtrans. Ill: Aas Mek. Verksted

Aas Mek. Verksted har inngått kontrakter med Sølvtrans på bygging av to brønnbåter av verftets eget design, type AAS 3002 ST. Dette blir bygg nr. 211 og 212 og skal leveres rederiet i løpet av 2023. Båtene blir søsterskip til bygg nr 208, 209 og 210 som skal leveres til samme rederi i 2022.



Brønnbåtene har en lastekapasitet på 3000 m3 og er bl.a. designet for åpen og lukket transport med RSW kjøling, lavt dypgående for smolt transport og dewatering system for ferskvanns behandling av fisken m.m. Skrogene bygges i utlandet.



– Vi fra verftets side ser på disse kontraktene med Sølvtrans AS som meget viktige for vår posisjon som ledende brønnbåtbygger, og vi er svært glade for å føre videre det lange samarbeidet vi har hatt med Sølvtrans, heter det i en pressemelding fra verftet.



Båtene er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent og lukket system på en sikker og skånsom måte, null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filtersystem for oppsamling av lus, UV-behandling av vann inn og ut av lasterommene, auto vaske og desinfiseringanlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter m.m.



Nybyggene får følgende hoveddimensjoner:



Lengde o.a. 76,96 meter, bredde 17,80 meter og dybde i riss 5,90 meter.

Lasterom volumet er på 3000 m3som gir en kapasitet på føring av 400-450 tonn med levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. Båtene vil ha innredning for 12 personer.

Fra kontraktinngåelsen av de to siste kontraktene. På bildet er fra venstre Halvard Aas fra Aas Mek. Verksted AS, Tove Slyngstad og Roger Halsebakk fra Sølvtrans Management. Foto: Aas Mek. Verksted