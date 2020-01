Nye kontrakter til GOT Skogsøy

Reder Jarle Troland Glesnes (t.v.) og administrerende direktør Andre Rustad i GOT Skogsøy med tegning av den nye båten som verftet nå skal bygge. Foto: GOT Skogsøy

GOT Skogsøy i Mandal har hentet inn to nye kontrakter på bygging av fiskebåter ved starten av 2020. Begge er kystbåter der den ene går til Austevoll og den andre skal leveres til Vestvågøy i Lofoten.



Den første båten er 14,99 meter lang og utrustes både for fiske med snurrevad og not. Kjøper er Flipper II AS med reder Jarle Troland Glesnes fra Austevoll.



Den andre båten det nå er skrevet kontrakt på er noe større med en lengde på 20.99 meter. Denne er utrustet for kombinert fiske med snurrevad og line. Bestiller er Joker Fisk AS med rederne far og sønn Ketil og Rune Tetlie fra Vestvågøy i Lofoten.



BYGGES I MANDAL

Begge de to båtene bygges i sin helhet ved GOT Skogsøy sitt verft i Mandal og får mye utstyr fra hele GOT konsernet.



– Våre selskaper leverer utstyr med høy kvalitet. Vi satser på innovasjon og utvikling, og kompetansen på Sørlandet er stor, sier Tor Henning Ramfjord, konsernsjef og partner i GOT til selskapets egne nettsider.



R&D Manager Ole Erik Grostøl i GOT Technology legger til at fiskebåtene fra GOT Skogsøy i fremtiden vil bli levert med et nytt prosesstyrt brosystem utviklet av selskapet i Mandal.



ENKLERE DRIFT

– Det handler om å få redusert kompleksiteten under bruk og å få ned antall trykk for fiskeren. Da kan de fokusere mer på selve fisket, forklarer han.



GOT gruppen er i har i løpet av forholdsvis kort tid bygget opp en omfattende virksomhet innen maritim og offshore teknologi med hovedbase i Mandal. I førersetet står Tor Henning Ramfjord som har fått med seg to kjente sørlandsbedrifter, Leif Hübert AS og Glastad Holding som investorer.



Ketil og Rune Tetlie med administrerende direktør i GOT Skogsøy, Andre Rustad, i midten under kontraktsigneringen. Foto: GOT Skogsøy