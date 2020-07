Nye kontrakter til Sletta Verft

PSV Group har skrivet kontrakt om levering av fem fartøy med et nytt design. Illustrasjon: Sletta Verft.

Sletta Verft kan melde om hele to nye kontrakter samme dag. For Fylkesnes Fisk AS skal verftet bygge en 15 meter katamaran i aluminium med hybrid fremdriftsanlegg. For FSV Group skal det bygger fem nye frakte- og servicefartøy, forteller verftet i sine pressemeldinger.



I ALT SEKS FARTØY

Når det gjelder de fem fartøyene til FSV Group er de basert på et nytt ettskrogs fartøydesign. Første leveranse er i juni 2021 og siste i mai 2022. Dette er samlet sett den største kontrakten både Sletta Verft og FSV Group noensinne har inngått.



Kontrakten med Fylkesnes Fisk gjelder en 15 m katamaran i aluminium med hybrid framdriftsanlegg. Båten representerer et nytt produkt for Sletta Verft og framdriftsanlegget er utviklet i nært samarbeid med Elmarin AS i Kristiansund. Båten er av eget design, men Møre Maritime har ansvaret for konstruksjons- og arbeidstegninger.



I FRONT

Fylkesnes Fisk er et familieeid selskap som drifter t konsesjoner for produksjon av laks og ørret på Bømlo.



– Vi er stolte over å kunne være i front med å redusere utslippene fra vår bedrift sier daglig leder Erik Fylkesnes. Båten vil ha nok batterikapasitet for transport til og fra lokalitetene og vi har også muligheter for å lade batteriene ved hver lokalitet slik at all drift vil være basert på elektrisitet. Det gir mindre støy og et bedre miljø for både ansatte og fisk.



– Med disse kontraktene befester vi posisjonen som det ledene verft for bygging av servicefartøy til havbruksnæringen i Norge og vi har nå båter under bygging med en samlet kontraktsverdi på 420 millioner kroner sier daglig leder ved Sletta Verft, Kåre Sletta.



NYTT DESIGN

For fartøyene til FSV Group er det et nyttfartøykonseptet som er spesielt utviklet for mindre frakte- og slepeoppdrag, service og support i havbruksnæringen. Det er utviklet av FSV Group og Solstrand Trading. Det nye fartøydesignet har lagt stor vekt optimal skrogutnyttelse for å gi best mulig lastekapasitet, stabilitet og sjøegenskaper. Også denne gangen tar FSV i bruk ny teknologi for å sikre effektive og trygge operasjoner om bord.

Arild Aasmyr, daglig leder i FSV Group sier at FSV har opplevd en sterk vekst den siste tiden og ser nå behov for å utvide flåten betydelig.



– FSV har en ambisjon om å være blant de ledende aktørene innen markedet for servicefartøy. Suksessformelen er fremtidsrettede fartøy i kombinasjon med dyktige ansatte. Jeg er sikkert på dette vil bidra til en videre positiv utvikling for selskapet. Når vi nå velger Sletta Verft igjen som båtbygger, så er det fordi de vant frem i tøff konkurranse med flere andre verft, samtidig som det er et veldrevet skipsverft som har demonstrert at de kan levere på kvalitet, pris og tid, sier Aasmyr

Kåre Sletta, daglig leder ved Sletta Verft sier det samlet sett den største kontrakten Sletta Verft har vunnet og dette sikrer arbeid i lang tid fremover.



– Vi er stolt av å få kunne bygge en ny serie fartøy for FSV Group. FSV Group fokuserer på innovative løsninger og stiller høye krav til kvalitet og presisjon. Det er derfor ekstra hyggelig at de igjen velger å bygge lokalt her hos oss, sier han.



KRAFTIG VEKST

FSV Group ble etablert i Molde i 2011. Selskapet strategi har mål om en kraftig vekst av flåten som i dag består av 9 spesialfartøy inklusiv en lekter, som driftes og leies ut til ulike operasjoner som sleping, frakt, bistand til installasjon og inspeksjon av oppdrettsanlegg, samt ROV- og subseaoppdrag. Selskapet har i tillegg leid inn servicefartøy fra andre servicebåtrederi for å håndtere en økende oppdragsmengde. FSV har også to fartøy under bygging på Sletta Verft som leveres i oktober 2020 og mai 2021, i tillegg til ordren på 5 nye fartøy. Det er opsjon på kansellering av de tre siste fartøyene. FSV har operasjon både i Norge og Canada.

Fylkesnes Fisk har kontrahert et 15 meter katamaran med aluminiumskrog og hybrid fremdrift. Illustrasjon: Sletta Verft.