Nye marine armaturer slippes fra 500 meters høyde

Glamox AS

Glamox AS er et ledende belysningsselskap som leverer energieffektiv belysning av høy kvalitet til profesjonelle bygg i Europa og til verdens marine-, offshore- og vindmarkeder. Oppdraget er å tilby bærekraftige belysningsløsninger som forbedrer ytelsen og trivselen til mennesker.

Glamox er forpliktet til å oppnå Net Zero-operasjoner innen 2030.

Med hovedkontor i Oslo, er Glamox AS privateid av Triton og Fondsavanse, og er et datterselskap av GLX Holding AS.

Glamox AS sysselsetter rundt 2000 fagfolk, med salg og produksjon i Europa, Asia og Nord-Amerika. I 2022 var omsetningen 3.772 millioner kroner.

Glamox eier en rekke kvalitetsbelysningsmerker, inkludert Glamox, Aqua Signal, ES-SYSTEM, Küttel, LINKSrechts, LiteIP, Luminell, Luxo, Luxonic, Norselight og Wasco.

Rolf Røsberg, Senior Marketing Project Manager, kastet deretter armaturen ut av helikopteret over Hjørundfjorden. Armaturen traff vannet i over 250 km/t.Glamox MIR G2 lineære LED-armaturer er konstruert for å tåle de tøffeste offshore miljøene. Produktet kan også benyttes i kommersielle og industrielle bygningsmiljøer, som fabrikker, parkeringsplasser, lagre, energianlegg eller andre krevende miljøer.– I tillegg til vanlige og strenge produkttester og marine sertifiseringer, tenkte vi hva vel en bedre måte å markedsføre denne robuste armaturen på enn å slippe den ned fra 500 meters høyde i en fjord. Jeg hadde skikkelig sommerfugler i magen da vi tok av, det var helt klart en litt nervepirrende opplevelse, men da dykkeren kom til overflaten med det skinnende lyset i hendene, ble jeg utrolig glad, sier Røsberg.Glamox MIR-armaturer finnes på olje- og gassrigger, offshore vindparker og på alle typer fartøy, fra trålere til moderne krigsskip. Marine variantene er godkjent for å håndtere sterke vibrasjoner og EMC-krav. Armaturene har et kabinett av rustfritt stål med en støtbestandig diffusor av polykarbonat og en lengde fra 724 mm til 1 634 mm. De kan utstyres med et internt nødbatteri, leveres med sensorer og kobles til et lysstyringssystem for fjernstyring og testing.En av de første kundene til MIR G2 er det danske internasjonale rederi- og logistikkselskapet DFDS, som skal installere rundt 140 MIR G2-armaturer på roroskipet Begonia Seaways, som er en del av deres europeiske flåte.