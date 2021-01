Nye offshorekontrakter

Både Solstad, Eidesvik og Havila meldte om nye kontrakter i løpet av forrige uke, går det frem av ulike meldinger fra rederiene.



FLERE FOR SOLSTAD

Solstad kunne fortelle om hele fire kontrakter for tre av rederiets konstruksjonsfartøy, i tillegg til en ettårskontrakt i Nordsjøen for en britisk operatør. Den siste gjelder PSV Sea Forth, som er tildelt en kontrakt på et år med opsjon for ytterligere to år.



De fire andre kontrakten gjelder fartøyene Normand Energy, Far Samson og Normand Jarstein. Normand Energy skal arbeide i Stillehavet, og kontrakten som løper fra februar har en varighet på fem måneder.



Far Samson skal gi støtte til en kabelleggingsoperasjon. Jobben starter i april/mai, og har en varighet på 90 dager med opsjon for resten av året.



Normand Jarstein skal arbeide for en underentreprenør på et prosjekt i Vest-Afrika. Oppdraget starter denne måneden, men en varighet på to måneder og opsjon på ytterligere en måned. I tillegg til denne har Normand Jarstein også fått en kontakt med et britisklokalisert oljeselskap. Denne har en varighet på ca. to måneder, og starter i annen del av mai. Fartøyet har også fått en kontakt med Ørsted på Hornsea2, og il dermed være fullt beskjeftiget for hele 2021.



ARBEID I SEKS ÅR

Fra Eidesvik Offshore blir det meldt at Acergy Viking har forlenget med Siemens Gamesa Renewable Energy og skal seile fast seks år frem i tid. Muligheten for forlengelse også utover dette, er til stede. Eidsvik Offshore påbegynte samarbeidet med den tyske fornybargiganten i 2016.



– Kontrakten understreker ambisjonene våre i havvind og styrker ytterligere posisjonen vår i dette viktige og voksende markedet, sier adm.dir. Jan Fredrik Meling. Han uttrykker videre at kontraktsforlengelsen er en honnør til rederiets mannskaper på sjø og land.



Flåtesjefen i Siemens Gamesea, Simon Werner, sier seg på sin side godt fornøyd med å kunne utvide samarbeidet med Eidesvik Offshore.



OGSÅ HAVILA

Også Havila kunne melde om en ny kontakt, det gjelder Havila Phoenix som skal arbeide for Nexans Norway. Kontrakten er for en fast periode på 90 dager og med opsjon for ytterligere 90 dager. Start er planlagt til april.



Havila opplevde for øvrig nylig at en kontrakt for Havila Phoenix med DeepOcean ble terminert.