Nye og grønne løsninger på Norwind Gale

Bakfra fra venstre: May-Linn Hårvik - Salgssjef Ekornes, Helge Overå - Global Sales Director Ekornes, Hanne Skaue Rensvik – Interiørarkitekt – Ekornes. Foran fra venstre: Roy Ove Standal – COO Norwind Offshore, Birgit Aarseth - Driftsdirektør Vard Accommodation, Donato Pietro Bianco – Product Development Manager Vard Accommodation, Svein Leon Aure – CEO Norwind Offshore. Foto: Fuglefjellet.

Det banebrytende fartøyet Norwind Gale er bygd for å støtte vindkraftinstallasjoner til havs – og har innovative og grønne løsninger blant fasilitetene om bord.



CSOVen (Commissioning service operation vessels) Norwind Gale har grønne løsninger i verdensklasse til bruk for mannskapet. Mange av de innovative løsningene skyldes samarbeidet i den unike maritime klyngen på Sunnmøre på Nordvestlandet. Klyngen har fått status som Global Center for Expertise, med bærekraft og fremtidsrettet utvikling som SIT bumerke. Til Norwind Gale-bygget valgte Vard Accommodation de 3D-strikkede møblene fra Ekornes:



– Vi kommer fra, og lever ved siden av all denne vakre naturen, har vi det i blodet å ta vare på omgivelsene våre. Vi legger stor vekt på å finne smartere og fremtidsrettede måter å bidra til det grønne skiftet på, sier Birgit Aarseth, Vice President Operations i Vard Accommodation.



HØYE KRAV

Stressless-produsenten Ekornes begynte å utvikle 3D-strikkede møbler for 5 år siden, sier Helge Overå, Global Sales Director:



– Den maritime klyngen har alltid stilt høye krav til innovative løsninger, det gjelder også Ekornes. Å være en del av den maritime klyngen har hjulpet Ekornes med å forbedre mange av løsningene for møblene vi selger til maritim virksomhet.



Garnet i møblene er av organisk ullfiber, 100 prosent fornybart og stoffet kan vaskes og skiftes ut.



- Når vi produserer møbler med 3D-strikking, bruker vi alt garnet og får ikke noe avfall. Dette er sirkulær design med langvarig verdi, sier May-Linn Hårvik, salgssjef i Ekornes.



Ekornes har levert innovativ skandinavisk design siden 1934 fra fabrikken på nordvestkysten av Norge.



Vard Accommondation er datterselskap av den globale skipsbyggeren og designeren Vard, som også er en del av den maritime klyngen i regionen. De tilbyr en rekke forskjellige interiørkonsepter for fartøy av alle slag.



–For Vard Accommodation er dette et spennende prosjekt fordi eieren alltid er åpen for nye materialer og teknologier – som spisestolene fra Ekornes med 3D-strikkede stoffer. Det er også viktig for prosjektet at vi får nye og grønnere løsninger på et fartøy som støtter det grønne skiftet.



Veien fra fabrikken i Ekornes til Norwind-fartøyet er kort, og transporten elektrisk.



LOKALE LEVERANDØRER OG SAMARBEIDSPARTNERE

Bruk av lokale leverandører og samarbeidspartnere er viktig for den maritime klyngen. Norwind Offshore er trygge på valg av samarbeidspartnere:



– Vi prioriterer topp moderne teknologi for flåten vår. Ved å være en del av et nettverk med en omfattende og bred kompetanse, som Vard og dets datterselskaper, får vår region en tydelig fordel. Det gjør at vi sammen kan bygge fremtidsrettede skip som er baserte på avansert teknologi og med løsninger som gir minimal miljøpåvirkning, sier konsernsjef i Norwind Offshore, Svein Leon Aure.



Norwind Offshore ble etablert i Ålesund i 202. Bak selskapet står aktører med lang erfaring innen avanserte maritime operasjoner fra den tradisjonelle offshoreindustrien.