Nye Solstad-kontrakter i Taiwan og Australia

Normand Baltic har fått oppdrag i Taiwan. Foto: Solstad Offshore.

Solstad Offshore kan i børsmeldinger fortelle om to nye kontrakter de siste dagene, en i Taiwan og en annen for tre fartøy i Australia.



I Taiwan er kontakt inngått for CSV Normand Baltic, med en ikke oppgitt motpart. Fartøyet skal bistå i en utviklingsfase for et nytt vindkraftprosjekt. Jobben starter i løpet av første halvår neste år, og gjelder for 220 dager.



Med denne kontrakten til Normand Baltic fortsetter Solstad å forsterke sin aktivitet innen offshore vind både i Europa og Asia.



Når det gjelder Australia bekrefter rederiet at AHTS Normand Saracen, AHTS Far Senator og PSV Normand Leader skal fortsette sitt arbeid i Australia gjennom 2021. Kontrakten ble offentliggjort og omtalt på maritimt.com i starten av august og gjelder en større boreoperasjon utenfor Nordvest-Australia med start fra annet kvartal neste år, og med en varighet på 7,5 måneder med opsjon på forlengelse.