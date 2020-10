Nytt fartøy til Florø Skyssbåt

MS Rygerøy får nye eiere og nytt navn når den blir overtatt av Florø Skyssbåt 1. desember.

Florø Skyssbåt AS har kjøpt sitt sjette fartøy i flåten. Det er skrevet kontrakt med Rødne Trafikk AS om kjøp av MS Rygerøy. Båten er bygget hos Brødrene Aa i 2013, og fikk i juni 2020 montert nye motorer, Volvo Penta D13 og IPS 1050. Motorene oppfyller IMO Tier III kravene til NOx-utslipp, og har således installert SCR-anlegg for etterbehandling av eksosen.



Kapasiteten på fartøyet er 48 passasjerer med 2 manns-besetning, men vi har planer om å bygge om til i overkant av 60 passasjerer etter hvert. Da med differensiert bemanning, heter det i en pressemelding.



FORNYING

Innkjøpet av fartøyet er et ledd i fornying av flåten og det er kjøpt på spekulasjon. Båten er rigget for rute og er også tilpasset for turisme, med et større sightseeingdekk over salongen. Båten har også i en periode vært benyttet som ambulansebåt.



Kjøperen er fornøyd med en rask og smidig gjennomført handel. Rødne Trafikk har tatt godt vare på fartøyet til nå, og dette vil vi holde frem med i tråd med de nye eiernes høye krav til vedlikehold og tilstand på våre fartøyer.



Fartøyet blir overtatt tirsdag 1. desember 2020 i Stavanger. Endelig navn på fartøyet vil bli offentliggjort ved overtagelsen.