Nytt forskningsfartøy skal hete «Prinsesse Ingrid Alexandra»

Det nye kystforskningsfartøyet får navnet «Prinsesse Ingrid Alexandra», noe Kongehuset uttrykker at de er glade for. Navnevalget blir kjent samme dag som prinsessen fyller 18 år. Foto: Ida Bjørvik / Det kongelige hoff og LMG Marin.

I fjor høst arrangerte Havforskningsinstituttet (HI) og Nord universitet en uformell konkurranse om navnet til det nye kystforskningsfartøyet, som står ferdig om litt under ett år. En navnekomité fra HI og universitetet vurderte de innkomne forslagene (se faktaboks), og landet til slutt på «Prinsesse Ingrid Alexandra».



Kongehuset har bekreftet at de er glade for at Havforskningsinstituttet og Nord universitet ønsker å kalle det nye forskningsfartøyet «Prinsesse Ingrid Alexandra».



Havforskningsdirektør Nils Gunnar Kvamstø er godt fornøyd med navnevalget.



– Det er en stor ære å få et fartøy som skal hete «Prinsesse Ingrid Alexandra» – et ungdommelig navn som også bærer i seg fine tradisjoner. Norge har en langstrakt kyst, som er viktig på så mange vis. Nå trenger vi mer kunnskap om hvordan kystsonen påvirkes av menneskelig aktivitet, og klimaendringene. Det nye fartøyet blir helt sentralt i dette arbeidet, sier Kvamstø.



INSPIRERE UNGDOMMEN

Fartøyet får hjemmehavn i Tromsø, og blir et sambruk mellom Havforskningsinstituttet og Nord universitet. Rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet er glad for at Kongehuset har sagt ja til å la de to institusjonene kalle forskningsskipet «Prinsesse Ingrid Alexandra».



– Kongehuset har valgt å være beskyttere av havet, og det passer godt for de oppgavene båten har. For oss er det nesten som å få vår egen prinsesse i nord. Jeg håper at navnet kan inspirere flere av våre ungdommer til å engasjere seg i, og søke ny kunnskap om kysten. Kystforskningsfartøyet skal blant annet brukes i undervisning, og studentene våre skal med på tokt for å hente ny kunnskap om kystens viktige økosystemer, sier Solheim Hansen.



SPESIALBYGGET

Det 35 meter lange fartøyet får toppmoderne forskningsutstyr, og blir spesialbygget for å kunne operere langs den værharde kysten i nord. Fartøyet er bygget for å kunne brukes både til forskning og undervisning.

Det nye forskningsfartøyet blir det niende i Havforskningsinstituttets flåte av forskningsskip. Flåten spenner fra isbryteren «Kronprins Haakon» til andre store, mellomstore og små fartøy. Fartøyet er under bygging ved Holland Shipyards Group B.V. Etter planen skal det leveres til Bergen i desember 2022, og tas i bruk i 2023.



OLA VANT

Ola Staverløkk fra Trøndelag er trukket ut som vinneren av navnekonkurransen. Det kom inn nærmere 300 forslag til navn. Blant de mest kreative var «Sjøstjerna» og «Mare Semper». «Ingrid Alexandra» var også blant de innsendte forslagene, men det var kun Ola Staverløkk som hadde foreslått både tittel og navn.

Ola Staverløkk (41), opprinnelig fra Støren i Trøndelag, er bosatt i Stadsbygd og jobber som salgs- og markedssjef i Elpro Electro AS. Han reagerer slik på nyheten om at hans forslag vant fram.

– Det er kjempeartig! Jeg er stolt monarkist, og da jeg foreslo «Prinsesse Ingrid Alexandra» var det med bakgrunn i at hun etter hvert kommer inn i en viktig rolle som ambassadør og representant for kongeriket Norge, sier Staverløkk, som ser fram til å være til stede når fartøyet skal døpes.

Ola Staverløkk, salgs- og markedssjef i Elpro Electro AS, vant navnekonkurranen. Foto: John Ing Vikan.