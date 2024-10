Nytt King Size RSW-system til brønnbåter

De to fartøyene for levering til Sølvtrans er spesialbygget for transport av smolt, og har ett RSW 2100 system på hvert fartøy. Foto: Sølvtrans.

PTG Frionordica AS har signert kontrakter med Aas Mek. Verksted for levering av totalt seks RSW-anlegg, henholdsvis til to nybygg til Njord Aquashipping og to nybygg til Sølvtrans.



PTG har i mer enn 40 år levert kompakte og komplette systemer for effektiv nedkjøling av sjøvann og fisk med kjølekapasiteter fra 50 til 2500kW.



KING SIZE KJØLEKAPASITET

– Vi er veldig stolte av å introdusere den splitter nye RSW 3000-modellen for å møte de høyere behovene for kjøling og oppvarming av sjøvann for transport og behandling av laks, sier Johnny Valle, salgs- og markedsdirektør i PTG Frionordica.



Han forteller at den nye king size RSW 3000 har 3 megawatt kjølekapasitet, og at dette er det største RSW-anlegget PTG har utviklet med én kompressor.



MER ENN 30 BRØNNBÅTER

– To av brønnbåtene til Njord Aquashipping vil være utstyrt med to RSW 3000 på hvert fartøy. PTG Frionordica har levert RSW-systemer til Njord Aquashipping tidligere, og det er ekstra hyggelig at vår nyvinning er valgt til deres nybygg, legger han til.



De to fartøyene for levering til Sølvtrans er spesialbygget for transport av smolt, og har ett RSW 2100 system på hvert fartøy. PTG Frionordica har et langt forhold til Sølvtrans og har levert RSW-anlegg til mer enn 30 nye bygg, bygget ved forskjellige verft rundt om i Norge og Europa, men de fleste er bygget ved Aas Mek Verksted.



– Vi i PTG Frionordica har levert RSW-system til mer enn 30 brønnbåter bygget ved Aas Mek. Verksted, og vi er glade for nok en gang å bli valgt som leverandør til deres nybygg, sier Johnny Valle i PTG Frionordica.



