Nytt klimasamarbeid mellom staten, den maritime næringen og fiskerinæringen

Maritimt klimapartnerskap

Maritimt klimapartnerskap inngås mellom staten ved Nærings- og Fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet på den ene siden og organisasjoner i maritim næring og fiskerinæringen på den andre

Følgende organisasjoner har signert maritimt klimapartnerskap: LO, Unio, Norges Rederiforbund, NHO, Norges Fiskarlag, Fiskebåt, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Sjømat Norge, Norsk Industri, NHO Sjøfart, Fellesforbundet, Det norske maskinistforbund

Klimapartnerskap mellom stat og næringsliv er omtalt i Hurdalsplattformen. Det er ment å være en arena for å drøfte hvordan næringslivet kan realisere utslippskutt og annen grønn omstilling i større grad enn i dag, og hvordan regjeringen kan legge til rette for at omstillingen går raskere.

Rammene for klimapartnerskapsavtaler ble formalisert i en intensjonsavtale mellom regjeringen og sentrale organisasjoner fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i januar i år.

Intensjonsavtalen legger føringer for prosess og legger til grunn felles prinsipper for alle partnerskapsavtalene.

Regjeringen har invitert de tre første næringene til dialog om å inngå klimapartnerskapsavtaler. De tre næringene er prosessindustrien, maritim næring, og bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen.

– Ved å inngå et maritimt klimapartnerskap, etablerer vi en plattform for samarbeid med organisasjoner i sjøfart og fiske, hvor vi kan identifisere flaskehalser, adressere utfordringer og diskutere muligheter for den videre utviklingen av grønn skipsfart. Det er nå den virkelige jobben begynner, og jeg gleder meg til fortsettelsen, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss.Norge leder an i den grønne omstillingen til havs, men utviklingen er fortsatt i tidlig fase. Gjennom klimapartnerskapet vil Norge sette opp farten for omstilling ytterligere.– Hele næringen skal omstilles. Derfor trenger vi alle gode krefter, både private og offentlige, og både arbeidsgivere og arbeidstakere. Vi har fått med oss store deler av de to næringene, og det er fint å se at vi kan enes om den ambisjonen vi har lagt til grunn – å halvere klimagassutslippene fra innenriks sjøfart og fiske, fortsetter fisker- og havministeren.Klimapartnerskapet skal jobbe for ambisjonen om å kutte klimagassutslipp fra innenriks sjøfart og fiske med 50 prosent innen 2030 sammenlignet med 2005-nivå. Det er næringslivet som kjenner hvor skoen trykker, og offentlig-privat samarbeid i den grønne omstillingen er sentralt for å lykkes.Dette er den andre klimapartnerskapsavtalen regjeringen inngår med næringen. Tidligere i år fikk vi på plass en avtale med byggenæringen, og vi tar sikte på å inngå den tredje slike avtalen før jul.– Vi har en stor jobb foran oss, og skal vi klare å lykkes med den grønne omstillingen må vi samarbeide. Jeg er derfor veldig fornøyd med at vi har klart å bli enige om et klimapartnerskap med den maritime næringen og fiskerinæringen. Dette er det andre klimapartnerskapet i rekken, og med det har vi lagt et godt fundament for vårt videre arbeid med å nå Norges klimamål, sier klima- og miljøminister Tore O. Sandvik.