Nytt kystvaktfartøy under slep til Norge

Innen 2024 skal Kystvaktens fartøyer i Nordkapp-klassen erstattes av Jan Mayen-klassen. Anskaffelsen av de tre nye kystvaktfartøyene «KV Jan Mayen», «KV Bjørnøya» og «KV Hopen» er en av de største forsvarsanskaffelsene gjort i maritim sektor i Norge, noensinne.

Fartøyene skal overleveres fra VARD til Forsvarsmateriell i 2022, 2023 og 2024.

Skrogene til Jan Mayen-klassa blir bygd ved Vard Tulcea i Romania, som så blir slept til Vard Langsten i Tomrefjord i Norge. Der skal fartøyene utrustes, testes og ferdigstilles.

Slepet av det andre fartøyet KV Bjørnøya i Jan Mayen-klassen, startet onsdag 16. februar. Slepet vil ta cirka en måned.

Hovedkontrakten om å bygge tre helikopterbærende og isforsterkede fartøy mellom Forsvarsmateriell (FMA) og VARD ble signert 25. juni 2018. Fartøyene skal løse pålagte oppgaver i hele Norges interesseområde, inkludert arktiske farvann. Det stilles strenge krav til fartøyenes sjøgående egenskaper, styrke, stabilitet, helikopter-tilgjengelighet, sensorer og kommunikasjons- og kontrollkapasitet.

Andelen norske underleverandører er stor i tilbudet fra VARD og vil bidra til å videreutvikle nasjonal kompetanse og kapasitet innen den maritime næringen.

Fartøyene skal kunne samvirke med, og støtte sivile enheter og militære avdelinger.

KV "Bjørnøya" er det andre fartøyet i Jan Mayen-klassen som skal overta for den robuste Nordkapp-klassen som snart skal pensjoneres etter over 40 år i trofast tjeneste for Forsvaret.– I løpet av det neste året skal KV "Bjørnøya" gå fra å være et skrog, til å bli et fullverdig kystvaktfartøy. Før fartøyene blir operative, må de utrustes og få installert det nødvendige utstyret for operasjonene de skal delta i, sier prosjektleder Odd Magne Nilsen i Forsvarsmateriell.Selve slepet fra Romania til Norge forventes å ta cirka en måned, men nøyaktig dato avhenger av værforhold.Hovedkontrakten om å bygge tre helikopterbærende og isforsterkede fartøy mellom Forsvarsmateriell og VARD ble signert 25. juni 2018. Anskaffelsen av kystvaktfartøyene er en av de største forsvarsanskaffelsene gjort i maritim sektor noensinne.Etter en omfattende design og engineeringsperiode i Norge på nesten to år, med tilhørende modelltester, analyser og simuleringer, startet skrogproduksjonen av kystvaktfartøyene i Romania, april 2020.Kystvaktfartøyet vil da bli en viktig ressurs med sine kapasiteter og evne til å operere i hele interesseområdet til Norge, inkludert arktiske farvann. KV "Bjørnøya" planlegges levert til Forsvaret i 2023, mens KV "Hopen" leveres i 2024.