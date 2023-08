Nytt Prima Class-skip til Norwegian Cruise Line

Norwegian Cruise Line

Det internasjonale cruiseselskapet, Norwegian Cruise Line (NCL) ble grunnlagt i 1966 av den norske pioneren og skipsrederen Knut Kloster.

Den visjonære og innovative nordmannen sendte de første gjestene på cruise i Karibien 19. desember 1966, og satte standarden for en hel cruiseverden.

NCL ble først lansert som Norwegian Carribean Line, før de i 1987 skiftet de navn til Norwegian Cruise Line for å kunne vise til det utvidede tilbudet med spennende reiser over hele verden.

NCL har gjennom 56 år sprengt grensene innen cruiseskip-næringen. Mest bemerkelsesverdig er friheten og fleksibiliteten som NCL tilbyr sine gjester med muligheten til å planlegge drømmereisen uten restriktive, raske eller tildelte spise- og underholdningstider, og uten en formell kleskode.

I dag består Norwegian Cruise Line av 19 topp moderne skip, som seiler til mer enn 400 av verdens mest ettertraktede destinasjoner, inkludert Great Stirrup Cay, som er selskapets private øy på Bahamas og selskapets feriested, Harvest Caye, i Belize.



Norwegian Viva seiler sin første tur den 10. august 2023Leveringen av Norwegian Viva er en etterlengtet begivenhet og en stor milepæl for NCL, som nå har en flåte på 19 moderne cruiseskip.– Produksjonen av så flotte cruise som Prima Class-skipene kan kun gjøres i samarbeid med et kompetent verft som Fincantieri. Leveransen av Norwegian Viva markerer en viktig milepæl for NCL. Vi gleder oss veldig til å bringe dette skipet til live, når vi neste uke ønsker gjestene velkomne ombord for første gang, sier David J. Herrera, President for NCL.Norwegian Vivas levering markerer samtidig ankomsten av det andre av totalt seks Prima Class-skip, som NCL skal lansere frem til 2028. Alle skipene forventes å bli bygget ved det italienske verftet Fincantieri.– Norwegian Viva er et synlig bevis på vårt fantastiske samarbeid med Norwegian Cruise Line. Vi er stolte av å kunne ta del i skapelsen av den innovative Prima Class, og vi ser frem til å fortsette vårt samarbeid i de kommende årene med de neste fire Prima Class-skipene, sier Pierroberto Folgiero, CEO for Fincantieri.Norwegian Viva er 294 meter langt, er på 143.535 bruttotonn og har plass til 3100 gjester. Skipet har det samme romslige designet som det første Prima Class-skipet – det prisvinnende søsterskipet Norwegian Prima, som fikk sin debut i fjor sommer. Området ved de store åpne dekkarealene gir en følelse av romslighet, som man ikke tidligere har opplevd på moderne cruiseskip.Slagordet “Live it up” uttrykker den spesielle følelsen av livsglede og ekstraordinære opplevelser som møter gjestene om bord på Norwegian Viva – uansett alder og uavhengig om man søker eventyr, fart, avslapping, trening eller gastronomi på høyt nivå.Fra august til november seiler Norwegian Viva til kjente destinasjoner i Middelhavet og De greske øyene.Når varmen har gått sin gang i Sør-Europa, går turen over Atlanteren med kurs mot Miami, hvor skipets offisielle dåp finner sted den 28. november.NCL har unevnt den puertorikanske popstjernen og femdobbelte Latin GRAMMY®-vinneren Luis Fonsi som gudfar for Norwegian Viva. Luis Fonsi, er best kjent for sommerhitten “Despacito”, og skal tradisjonens tro døpe skipet med champagne etterfulgt av en stor konsert.Fra desember 2023 til mars 2024 seiler Norwegian Viva sin første sesong i De karibiske øyene med hjemmehavn i Puerto Rico og med stopp i Tortola på De britiske jomfruøyene, St. John’s på Antigua, Bridgetown på Barbados, Castries på St. Lucia, Philipsburg på Sint Maarten og St. Thomas på De amerikanske jomfruøyene.Norwegian Viva vil fra desember 2023 til mars 2024 seile sin første sesong i Karibien.