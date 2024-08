Nytt redskap for bunntråling skåner og gir økt fangst

Mørenot Fishery har utviklet et banebrytende redskap for bunntråling som reduserer skadene på havbunnen, samtidig som fangsteffektiviteten økes.

Fotavtrykket som bunntråling etterlater seg, er en betydelig utfordring for næringen. Derfor har Mørenot Fishery utviklet redskapet Injector Flow Gear, som er mer skånsom mot havbunnen enn tradisjonelt Rockhopper-utstyr.



NY STANDARD

– Vi håper og tror Injector Flow Gear setter en ny standard for bunntråling og gleder oss til å vise det frem for hele fiskerinæringen under årets Nor-Fishing, forteller Tore Ringstad, salgssjef trål i Mørenot Fishery.



I stedet for å bane vei som en bil med håndbrekket på, sørger Injector Flow Gear for at trålen løftes og «svever» over hindringer som et teppe. Den ovale formen styrer også vannstrømmen slik at færre fisk havner under og utenfor nettet.



— Redskapet sørger med andre ord for større, smidigere og mindre ødeleggende fangst.



NOMINERT TIL INNOVASJONSPRISEN 2024

For utviklingen av Injector Flow Gear er Mørenot Fishery AS nominert til Innovasjonsprisen, som deles ut under Nor-Fishing 2024.



— Det er veldig stas med den hyggelige oppmerksomheten som følger med nominasjonen, i tillegg til at det motiverer oss til å fortsette å utvikle Injector Flow Gear til å bli enda bedre.



ENKLERE Å HÅNDTERE OG MINDRE DRIVSTOFFORBRUK

Sammenlignet med tradisjonelt Rockhopper-utstyr av vulkanisert gummi (ofte laget av gamle bildekk), består Injector Flow Gear av HDPE-plast som er et lett, slitesterkt materiale – og enklere og rimeligere å gjenvinne.



— Materialet veier mindre og sørger for at trålen blir enklere å håndtere for fiskerne på dekk. Det skaper mindre motstand og friksjon, og gjør trålen lettere å trekke etter båten. Som et resultat av dette bruker båten mindre drivstoff, forklarer Tore.



GODE TILBAKEMELDINGER FRA FISKERNE

Utviklingen av redskapet startet allerede i 2012; da som en del av et forskningsprosjekt i samarbeid med Havforskningsinstituttet, SINTEF, UiT og Fiskedirektoratet.



— Økt etterspørsel fra fiskerne fikk oss til å gjenoppta utviklingen av redskapet for noen år siden. Ved å bruke data fra forskningsprosjektet har vi sammen med Havforskningsinstituttet testet produktet i tank og flere av kundene våre har begynt å ta det i bruk på sjøen, forteller Tore.



Og tilbakemeldingene fra fiskerne så langt?



— Flere kunder forteller om tidligere utfordringer hvor bunntrålen setter seg fast på enkelte steder. Etter at de tok i bruk Injector Flow Gear har de ikke opplevd å sette seg fast i det hele tatt, forteller Tore, og legger til:



— En islandsk kunde har rapportert om en drivstoffbesparelse på opptil 20 prosent ved bruk av Injector Flow Gear. Dette vil nok variere veldig fra båt til båt, men det vitner om en tydelig besparelse ved bruk av lettere utstyr.



STOR INTERESSE OG ETTERSPØRSEL

Mørenot Fishery opplever for tiden stor interesse for produktet fra alle verdens hjørner; blant annet fra New Zealand, Island, Færøyene, Kina, USA og Grønland.



— Nominasjonen til Innovasjonsprisen vil nok øke interessen og etterspørselen ytterligere, avslutter Tore.