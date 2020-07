Nytt skrog på veg til Aas Mek.

Skroget til byggnr. 205 er nå på vei til Aas Mek. Foto: Verftet.

Skroget til et enda en brønnbåt som skal ferdigstilles ved Aas Mek. Verksted på Vestnes er nå under slep fra skrogverftet i utlandet til Vestnes, og ifølge verftet skal det ligge klart til utrustning etter ferien.



Skroget er byggnr. 205 for Aas, og det skal levers til rederiet Brønnbåt Nord, etter planen i første kvartal 2021. Brønnbåt Nord AS er et brønnbåtselskap som ble stiftet i 2015, og som holder til på Engenes i Ibestad kommune. Selskapet er et lokalt samarbeid mellom Salaks AS, Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm AS. Selskapet har to brønnbåter fra før, som også er tidligere Aas bygg.



Brønnbåten blir av verftets eget design, AAS 3002 SR, og får en lastekapasitet på 3000 kubikkmeter og er bl.a. designet for åpen og lukket transport med RSW kjøling, lavt dypgående for smolt transport og dewatering system for ferskvanns behandling av fisken m.m.



Nybygget har følgende hoveddimensjoner:

Lengde o.a. 76,96 m, bredde 17,80 m og dybde i riss 5,90 m.



Lasterom gir en kapasitet på føring av 400-450 tonn med levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. Båten vil ha innredning for 12 personer.