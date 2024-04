Nytt sykehusskip til Mercy Ships

MSC Foundation har hovedkontor i Genève i Sveits og er den filantropiske delen av MSC-konsernet.

Stiftelsen ble grunnlagt av familien Aponte i 2018 og støtter formål innen miljøvern, samfunnsstøtte, utdanning og katastrofehjelp.

Stiftelsens oppgave er å bruke MSCs globale rekkevidde og kunnskap om havet til å iverksette tiltak som bidrar til å beskytte og ta vare på planeten og menneskene som bor der.

Mercy Ships

Mercy Ships driver sykehusskip som leverer gratis kirurgi og andre medisinske tjenester til dem som har liten tilgang til trygge helsetjenester.

Mercy Ships er en internasjonal organisasjon som de siste tre tiårene har samarbeidet med afrikanske land om å tilby medisinsk behandling, opplæring av lokale helsearbeidere og bidra til å styrke den medisinske infrastrukturen i landene.

Hvert år jobber mer enn 3000 frivillige fagfolk fra over 60 land om bord på verdens to største ikke-statlige sykehusskip, Africa Mercy og Global Mercy.

Fagfolk som kirurger, tannleger, sykepleiere, helsepedagoger, kokker og ingeniører gir av sin tid og kompetanse for å øke tilgangen til trygg kirurgisk, obstetrisk og anestesiologisk behandling.

Det nye skipet vil ha plass til rundt 600 besetningsmedlemmer og pasienter om bord. Sykehuset skal bygges over to dekk og 7 000 kvadratmeter, med seks operasjonsstuer, et fullt utstyrt laboratorium og toppmoderne treningsfasiliteter som en simuleringslab. Dette vil gjøre det mulig for Mercy Ships å styrke det lokale kirurgiske systemet i løpet av de ti månedene de ligger i havn.– Skipet vil være utstyrt med toppmoderne fasiliteter som gjør det mulig for oss å dekke de kirurgiske behovene i landene vi betjener, samtidig som vi støtter vertslandene i utviklingen av helsesystemer med neste generasjons helsepersonell, sier Gert van de Weerdhof, administrerende direktør i Mercy Ships.Sykehusskipene transporterer store mengder viktige forsyninger over hav og hav for kontinuerlig å støtte kirurgiske aktiviteter og opplæring, og siden Mercy Ships ble grunnlagt i 1978 har de utført mer enn 117 000 spesialiserte kirurgiske inngrep. Disse inngrepene omfatter blant annet kjeve- og ansiktsrekonstruksjoner, behandling av alvorlige brannskader, ortopediske problemer hos barn, leppe- og ganespalte, oftalmologi og tannbehandling.Mercy Ships har også gitt ytterligere opplæring til mer enn 54 300 lokale fagpersoner på sine respektive fagområder. MSC og Mercy Ships har vært partnere siden 2011, og MSC Group sørger for infrastrukturstøtte, logistikkstøtte og containerleveranser av forsyninger til alle servicehavnene.– Vi er svært stolte over å kunne støtte Mercy Ships med tilskudd og donasjoner som har hatt en transformativ innvirkning på 18 000 leger, pleiere og ledere i lokalsamfunnet, og 30 300 pasienter i alle aldre gjennom 33 200 operasjoner siden 2011, sier Daniela Picco, administrerende direktør i MSC Foundation.