Nyvinning fra Kongsberg til havvind-fartøy

To nye Construction Service Operations Vessels (CSOV) som skal designes og bygges av Vard Group.

Kongsberg Maritime har skrevet kontrakt med verftsgruppen Vard om levering av en stor pakke elektrisk, Permanent Magnet (PM) drevet propulsjon til Rem Offshores to nye skip for vedlikehold av havvindparker.



Rem Offshore blir det først rederiet i verden som får en komplett PM-pakke av denne størrelsen installert fra Kongsberg, og som også inkluderer en teknologi som skal bidra til å redusere fartøyenes bevegelser når de ligger tett ved vindturbinene under serviceoppdrag.

Propellteknologien er en innovasjon fra den maritime klyngen på Sunnmøre, utviklet og forbedret ved Kongsbergs anlegg i Ulsteinvik. PM thrustere bidrar til forbedret manøvrering, redusert støy i fartøyet og i sjøen, samt høyere propulsjonseffektivitet. Det siste betyr redusert energiforbruk og lavere miljøutslipp.



MARITIM INNOVASJON

Utstyrspakken skal installeres på to nye Construction Service Operations Vessels (CSOV) som skal designes og bygges av Vard Group.

– I den maritime klyngen på Sunnmøre har vi tradisjon for å jobbe sammen om å utvikle og være først med å ta i bruk ny teknologi som gir oss konkurransefortrinn. Med dette prosjektet gjør vi det igjen. Sammen med Vard og Kongsberg Maritime bygger vi en bærekraftig plattform for service til offshore vind, sier styreformann Åge Remøy i Rem Offshore.



For konvensjonelle thrustere er propellen drevet av en aksling tilkoblet en ekstern motor. For en PM thruster derimot er det et elektriske magnetfelt som genererer rotasjon rundt ytterkanten av propell bladene. Rotasjonskreftene (dreiemomentet) blir produsert av en kompakt og effektiv PM-motor som er integrert rundt ytterdiameteren av propellen. Det er ingen gir og tannhjul involvert. Motorkraften blir overført direkte til propellen.



Dette er en Kongsberg-teknologi som gir propellen rask responstid med bruk av minst mulig energi og som også kan bli brukt til å redusere fartøybevegelser i sjøen. Disse enhetene er også støysvake i forhold til tradisjonelle thrustere og krever ikke eksternt kjølesystem. PM-thrustrene er dessuten plassbesparende inne i skroget. På denne måten blir PM thruster-teknologien både rederens og skipsdesignerens beste venn.



– Denne typen teknologi er en nøkkel til det grønne skiftet for sjøfarten. Et skip er et komplekst system av teknologier, og vår jobb er å tilby integrert utstyr som gjør skipene til en god langsiktig investering for rederiene, uavhengig av hvilken type drivstoff som måtte være det ideelle for akkurat dette skipet. PM-teknologien byr på fleksibilitet for fremtiden for eierne, sier Ottar Ristesund SVP Sales for Kongsberg Maritime.



STØRSTE LEVERANSE HITTIL

Rem Offshore vil få levert en pakke med to hovedpropeller, to tunnel thrustere som alle har PM-teknologi. I tillegg omfatter ordren en swing-up thruster og kontrollsystem for Dynamisk Posisjonering (DP) og en ny løsning som skal bidra til å redusere rulling i sjøen. Det første av de to nye fartøyene er planlagt levert fra Vard i første halvdel av 2023. Verftet har opsjon på bygging av ytterligere to fartøy av samme design.



Rem Offshore ble stiftet i 2017 og drifter per i dag en flåte på 11 fartøy, det inkludere syv supply fartøy, to offshore konstruksjonsfartøy og to seismikkfartøy. Gjennomsnittsalderen på flåten er syv år, og det er dermed en av de mest moderne flåtene i dagens marked. Selskapet hovedkontor ligger i Fosnavåg på Sunnmøre, og er en del av den maritime klyngen på nordvestlandet.