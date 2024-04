Ocean Charger – en suksess

Ladetest i havn og testing av tilkoblingsløsningen for offshorelading har vist at Ocean Charger er et viktig steg på veien mot å levere nullutslippsskip til vindindustrien.

Ved å koble fartøy til strømnettet i vindparken og lade batterier jevnlig, sikrer Ocean Charger-løsningen utslippsfrie fartøyoperasjoner. Ocean Charger har gjennom testene bevist at den kan tilføre strøm til skipet på feltet uten å bruke andreenergikilder enn strømmen som er tilgjengelig i vindparken.Det er gjort høyspentladingstester av batteriene til skipet, og det er gjort testing av tilkoblingsløsningen offshore. Vi har med hell demonstrert at vi kan koble til og fra kabelen store deler av året i Nordsjøen.Rem Power er det første fartøyet som deltar i testingen av Ocean Charger-prosjektet. COO i Rem Offshore Ronny Pål Kvalsvik understreker hvorfor det er viktig for dem å være en del av dette prosjektet:– For oss er det ekstremt viktig å være en del av Ocean Charger-prosjektet. Vi kan nå vise konkrete resultat av hva vi har sagt i årevis, og sammen med partnere kan vi bevise for markedet at dette er gjennomførbart.Med et sterkt konsortium av industri- og forskningspartnere har Vard ledet an fra forskning til testing, validering og kommersialisering av nye teknologiske løsninger for energioverføring til batteridrevne skip offshore.– Ocean Charger-prosjektet og det prosjektet representerer, nemlig muligheten til å lade skip offshore, er sentralt for oss som skipsbyggere for å kunne levere nullutslippsskip til havvindindustrien, sier Håvard Vollset Lien, leder for prosjektet og Vice President Research and Innovation i Vardgruppen.

Den delen av prosjektet som omhandler prototypeutvikling og -testing er nå avsluttet, men resten av prosjektet varer ut 2025.



– -Vi har bevist at konseptet kan gjennomføres, så vi er veldig stolte av alle partnerne og gleder oss til neste fase, sier administrerende direktør Ada Jakobsen i Maritime CleanTech.



PRISVINNENDE PROSJEKT

Ocean Charger ble kåret til Vessel Charging Innovation of the Year under Electric & Hybrid Marine Expo Europe i 2023.



Electric & Hybrid Marine Awards er en markering av fremskritt innen marin fremdriftsteknologi og overgangen til en grønnere og mer bærekraftig industri. Prisutdelingen, som ble koordinert av magasinet Electric & Hybrid Marine Technology International, ble ledet av et panel av internasjonale journalister og bransjeeksperter.



GRØNN PLATTFORM-INITIATIVET

I desember 2022 ble Ocean Charger-konseptet tildelt 38 millioner kroner gjennom regjeringens støtteordning Grønn plattform.



De neste årene skal det utvikles og bygges en betydelig ny maritim infrastruktur for havvindindustrien i Norge. Basert på utviklingen for andre segmenter, har batterier vist seg å være den mest modne teknologien for null- eller lavutslippsfartøy. Denne teknologien danner grunnlaget for utviklingen av Ocean Charger-prosjektet.



PARTNERE:

Vard Design har ledet arbeidet sammen med søsterselskapene Seaonics og Vard Electro, partnerne Rem Offshore, Solstad Offshore, SINTEF Energi, SINTEF Ocean, DigiCat, Sustainable Energy, Equinor, Source Galileo Norge, Corvus Energy, Plug, Shoreline, Norwegian Offshore Wind Cluster, Universitetet i Bergen, NORCE og Maritime CleanTech.