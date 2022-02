Ocean Infinity utvider flåten

Kongsberg Maritime

De nye fartøyene vil bli benyttet av Ocean Infinity i globale operasjoner, og vil bli en integrert del av Armada-flåten som består av både ubemannede og bemannede fartøy som kan operere på 6000 meters dyp. Fartøyene vil bli produsert av Kongsberg Maritimes avdeling i Horten.– Å redusere miljøavtrykket i havet er kjernen i det vi driver med. Disse fartøyene gjør oss i stand til å tilby bærekraftige tjenester for data-innsamling og inspeksjon til den voksende sektoren for fornybar energi, sier Dan Hook, CTO i Ocean infinity.– Med denne siste ordren har Ocean Infinity over 20 Hugin AUVer i flåten, og er dermed i en unik posisjon for å levere datatjenester. De introduserer også nye grensesnitt som forenkler bruken av tredjeparts programvare som muliggjør endringer i operasjon basert på data innsamlet under tokt, sier Richard Mills, VP Marine Robotics Sales i Kongsberg Maritime.– De nye farkostene vil ha egen programvare som gjør det mulig å integrere vår teknologi for fjernstyring, planlegging og dykking, samtidig som farkosten kan agere på data fra sensorene. Denne kombinasjonen gir bedre autonome operasjoner som i sum gjør datainnsamlingen smartere og mer effektiv, sier Josh Broussard, Director of Sub-Surface Technology i Ocean Infinity.