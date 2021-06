Odfjell ble Årets Maritime Lærebedrift

Odfjell har fått prisen som Årets Maritimt Lærebedrift. Foto: Thomas Kohle, Odfjell.

Odfjell er tildelt prisen som Årets Maritime Lærebedrift av statsminister Erna Solberg. I overrekkelsen vektla statsministeren Odfjells langsiktige innsats for å rekruttere og lære opp unge maritime talenter.



Prisen deles ut av Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse (SNMK), og går til bedrifter som gjør en særlig innsats for rekruttering til sjømannsyrket.



VELDIG STOLTE

– Vi er veldig stolte av å motta årets opplæringspris og vi setter stor pris på anerkjennelsen. Vi er glade for at vi har muligheten til å gi unge talenter en start på karrieren sin om bord på våre skip. Odfjell har eksistert i over hundre år og for å være konkurransedyktig i årene som kommer, er vi avhengige av å kontinuerlig rekruttere nye og motiverte sjøfolk med høy kompetanse. Alt dette opplever vi at norske kadetter og lærlinger har, sier Harald Fotland, operasjonsdirektør i Odfjell.



– Odfjell er en solid bidragsyter til neste generasjons sjøfolk. De tar inn flere lærlinger enn de trenger, og et overveldende flertall av lærlingene og kadettene deres blir værende i næringen. Derfor var det ingen tvil om at årets pris skulle gå til dem, sier Hege-Merethe Bengtsson, styreleder i SNMK.



JOBBET SYSTEMATISK

Under overrekkelsen sa statsminister Erna Solberg:



– Odfjell har i flere år jobbet systematisk med å rekruttere unge norske talenter inn i selskapet. De tar inn betydelig flere lærlinger enn de trenger, for å gi flest mulig en start på karrieren til sjøs. De er synlige i lokalmiljøet i Bergen og jobber tett med utdanningsinstitusjonene. Selskapet har også gjort særskilte tiltak for å få flere kvinner inn i sjømannsyrket.



Prisen "Årets Maritime Lærebedrift" deles ut til et rederi basert på en vurdering av følgende kriterier; antallet opplæringsstillinger i forhold til størrelsen på flåten, innsats for næringen utover egen bedrifts interesse, tiltak for kvalitet i opplæringen og tiltak for mangfold i rekrutteringen. Odfjell ble nominert av Stiftelsen Maritime Bergen.



RAMMEVILKÅR AVGJØRENDE

Harald Fotland understreker at rammevilkår er avgjørende for at Odfjell kan fortsette satsningen:



– Norsk maritim kompetanseutvikling hviler på fire viktige pilarer: Vi trenger motiverte søkere, vi trenger et stabilt og langsiktig rammeverk, vi trenger gode og oppdaterte utdanningsinstitusjoner og vi trenger lærebedrifter som legger forholdene til rette for systematisk og god opplæring av kandidatene som kommer om bord.



– Vi hadde ikke kunnet satse om det ikke var for den solide kvaliteten som de norske utdanningsinstitusjonene tilbyr, og vi har engasjerte opplæringskontor som legger forholdene godt til rette for fortsatt rekruttering. Med det er norske rederier godt posisjonerte for fortsatt å bygge førsteklasses maritim kompetanse. Det trenger vi for å opprettholde og fortsatt bygge en næring som virkelig setter Norge på kartet. Årets Opplæringspris er en veldig viktig inspirasjon for alle oss i Odfjell og vi ser virkelig frem til å ønske nye lærlinger og kadetter velkommen på våre skip i årene som kommer.

Harald Fotland er operasjonsdirektør i Odfjell. Foto: Geir Eide.