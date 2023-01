Offshore vindparker gir store muligheter for Glamox

Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet.

Målet er å levere bærekraftige produkter og løsninger som forbedrer menneskers prestasjon og komfort.

Glamox er en ledende leverandør til verdens marine og offshore-markeder, og en betydelig leverandør til det profesjonelle byggmarkedet i Europa.

Glamox-konsernet er en global organisasjon, med 2200 ansatte og salg og produksjon i mange europeiske land, samt i Asia og Nord- og Sør-Amerika.

Den årlige omsetningen er på NOK 3 377 millioner (2021).

Konsernet eier en rekke varemerker innen kvalitetsbelysning, inkludert Glamox, Aqua Signal, Luxo, Norselight, LNKSrechts, Küttel, Luxonic, ES-System, LiteIP, Luminell og Wasco.

- Offshoremarkedet opplever et Klondike-øyeblikk akkurat nå, med investeringer i tradisjonell offshoreenergi samtidig som det er en sterk etterspørsel etter fornybare energikilder for å møte nullutslippsmålene for 2050. Glamox har en imponerende merittliste når det gjelder leveranser til dette markedet, og vi tilbyr en one-stop-shop for teknisk belysning til vindparker og deres støttefartøyer, sier Astrid Simonsen Joos, Group CEO i Glamox.IWS Fleet AS, som er et datterselskap av Integrated Wind Solutions AS, skal levere en flåte med svært bærekraftige fartøyer til havvind-industrien. Glamox skal levere navigasjonslys og signallys, søkelys og energieffektiv LED-belysning til fire commissioning service operation vessels (CSOV). Totalt skal det leveres rundt 2500 lyspunkter til hvert fartøy. Disse utslippsfrie skipene vil ha som oppgave å støtte byggingen av havvindparker, og er utstyrt med kraner og gangbroer for å tilby trygg tilgang til offshore bygg og byggeprosjekter. Fartøyene vil også støtte drifts- og vedlikeholdsaktiviteter gjennom hele levetiden til vindparken. Det første nye “Skywalker Class”-fartøyet vil bli brukt i byggingen av «Dogger Bank», som kommer til å bli verdens aller største offshore vindpark.Glamox skal levere søkelys, flomlys, nødlys diverse andre energieffektive LED-lys til to nye wind turbine installation vessels (WTIV) fra Cadeler A/S, totalt cirka 2300 lyspunkter per fartøy. Disse «X-klasse»-fartøyene skal bli operative i 2024 og 2025, og vil hver ha et dekkareal på 5,600m2, nyttelast på over 17,600 tonn, og en hovedkran med kapasitet på 2000 tonn ved 53 meters høyde. Dette er cyber-sikre fartøyer som vil kunne frakte og installere sju komplette 15 MW turbin sett per last eller 5 sett av 20 MW turbiner. Hver av de kan frakte opptil 130 mennesker.Fartøyene fra begge disse selskapene er designet med bærekraft i fokus. Glamox er i europatoppen på å levere energieffektiv LED-belysning til marine- og offshoremarkedet, og deres robuste marine- og offshorebelysning hjelper kundene deres med å redusere klimafotavtrykket sitt og spare penger på strøm og vedlikehold – samtidig som de jobber i verdens tøffeste farvann.