Også Nor-Fishing er avlyst

Det blir ingen Nor-Fishing i år. Foto: Nor-Fishing

Etter å ha ventet så lenge som mulig har arrangøren av messen Nor-Fishing besluttet å avlyse. Nor-Fishing skulle vært arrangert i Trondheim fra 18. til 21. august. I en pressemelding heter det at det har vært vurdert å utsette årets messe til mai 2021.

Tilbakemeldingene fra utstillerne viser at det ikke er aktuelt for et stort antall av utstillerne. I tillegg vil det kollidere tidsmessig med mange andre messer nasjonalt og internasjonalt. Stiftelsen Nor-Fishing har konkludert med at en utsettelse til mai 2021 ikke er aktuelt.



Dermed føyer messen som skulle funnet sted i Trondheim Spektrum seg inn i den økende rekken av arrangementer som ikke kan gjennomføres, med myndighetenes forbud mot arrangementer som samler mer enn 500 personer frem til 1. september.



Digital variant av messen

Stiftelsen Nor-Fishing ser nå på muligheter for en digital variant av Nor-Fishing 2020. Det er allerede bestemt at studentdagen blir gjennomført som et webinar. Kanskje er det også andre deler av årets messe som kan gjennomføre digitalt. Arrangøren vil komme tilbake med mer informasjon om dette.



Underleverandører taper

Pressekontakt Erik Hempel sier ifølge Adresseavisen at det allerede er bestemt at studentdagen 21. august blir gjennomført som et webinar. Hempel sier også stiftelsen klarer seg økonomisk, selv om årets messe ikke blir arrangert.



– Det betyr at vi taper noen millioner. Vi er det største arrangementet i Spektrum, og det er mange underleverandører som svir på grunn av dette. Det er beklagelig. Men har bygd opp kapital i banken som tillater oss flere dårlige år i strekk, sier han.



Og legger til at dette er første gang messen blir avlyst, og det skjer samme år som man skulle feire at det er 60 år siden den første messen,



Hotellrom blir automatisk avbestilt

Hotellrom bestilt via G Travel blir automatisk avbestilt, og de som har bestilt behøver dermed ikke foreta seg noe i forhold til dette. G Travel kommer heller ikke til å fakturere avbestillingsgebyret.



I 2021 blir det for øvrig Aqua Nor som skal arrangeres i Trondheim.