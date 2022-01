Øker elektrifiseringen i havvindmarkedet

Seaonics lanserer en ny helelektrisk gangvei som gjør last- og personellhåndtering både grønnere og tryggere. Foto Seaonics

Seaonics akselererer elektrifiseringstrenden og autonome operasjoner i markedet for fornybar vindkraft til havs, og lanserer en ny helelektrisk gangvei som gjør last- og personellhåndtering både grønnere og tryggere.



Det siste tilskuddet til Service Operation Vessel (SOV)-konseptet heter Seaonics ECMC (Electric Controlled Motion Compensated) Gangway.



– Med et økt fokus på fornybarhet og bærekraft, er vi i Seaonics veldig stolte over å kunne lansere en helelektrisk gangvei, som skal dekke den økende etterspørselen for smarte løsninger innenfor SOV-markedet, sier Ståle Fure, som er Sales Manager Offshore Wind hos Seaonics.



AVANSERTE HÅNDTERINGSSYSTEMER

Som spesialist innen avanserte håndteringssystemer, og med lang erfaring innen logistikkløsninger på dekk, har Seaonics utviklet et nytt SOV-konsept med hovedfokus på effektiv last- og personellhåndtering. Med økt etterspørsel for autonome operasjoner og funksjoner har selskapet utviklet et Auto-landing system basert på kamera- og sensorteknologi for å minimere risikoen for menneskelige feil under kritiske operasjoner.



Senior System Engineer Tom Giske som har vært sentral i utviklingen av SOV-konseptet forteller at dette gir mange fordeler for kundene «For eksempel minimerer det risikoen for oljesøl, det gir lavt strømforbruk i tomgangsmodus og Auto-landing systemet gir tryggere og raskere operasjoner til sjøs», forklarer Giske. «Den nye helelektriske gangveien vil også sørge for en mer effektiv, nøyaktig og pålitelig operasjon» legger han til.



OMFATTENDE ERFARING

– Den nye Seaonics ECMC Gangway er utviklet og designet basert på Seaonics sin filosofi om å elektrifisere alle håndteringsoperasjoner til sjøs, og på vår omfattende erfaring med levering av styresystemer til dette markedet. Vi ser nå frem til å delta i diskusjoner med våre kunder og operatører for å hjelpe dem å bli best i verden på bærekraftige havromsoperasjoner, sier Fure og Giske.

Ståle Fure (t.v) og Tom Giske tror Seaonics sin nye helelektriske gangvei har stort salgspotensiale i det voksende havvindmarkedet. Foto Seaonics