Økt effektivitet – lavere utslipp

De tre nybyggene på 10.600 dødvekttonn, alle med en lignende framdriftspakke fra Wärtsilä, er de nyeste i PGTs program for flåtefornyelsesprogram – der effektivitet og reduserte utslipp har hovedfokus. Det første skipet, avbildet her, forventes å være i drift i første halvår av 2025. (© Pritchard-Gordon Tankers)

Wärtsilä skal levere en integrert fremdriftspakke til et nytt skip som bygges for det britiske tankrederiet Pritchard-Gordon Tankers Ltd. (PGT). Kjernen i løsningen er Wärtsilä 32-hovedmotoren, kjent for høy ytelse og stor drivstoff-fleksibilitet.



Dette er den tredje bestillingen i en serie på tre fartøy, alle med en lignende leveranse fra Wärtsilä. De tre nybyggene på 10.600 dødvekttonn er en del av PGTs flåtefornyelsesprogram, som er sentrert rundt økt effektivitet og lavere utslipp. Wärtsilä mottok bestillingen til dette siste fartøyet i tredje kvartal 2024.



NY BÆREKRAFTIG TEKNOLOGI OG FREMTIDIGE DRIVSTOFF

– Tank-sektoren er under økende press for å redusere sitt karbonavtrykk, og vi er forpliktet til å ha en flåte som er svært effektiv og gir større fleksibilitet for ny bærekraftig teknologi og fremtidige drivstoff. Av denne grunn er vi glade for å få fremdriftspakken levert av Wärtsilä, et selskap med en enestående merittliste innen utvikling av bærekraftig motorteknologi. Vi har satt stor pris på deres støtte gjennom hele skipsdesignprosessen, sier Richard Groves, leder for nybygg i Pritchard Gordon Tankers Ltd.



I tillegg til Wärtsilä 32-motoren inkluderer den fullt integrerte Wärtsilä-leveransen også girkasse, akselgeneratorsystem, vribar propell (CPP), det effektive Wärtsilä EnergoPac-roret, propulsjonskontrollsystemet Wärtsilä ProTouch, NOX-rensesystem, og en åpen, vannsmurt propellakselhylse.



INTEGRERTE LØSNINGER ER I VINDEN

– Integrerte pakkeløsninger er svært etterspurte, ettersom bransjen beveger seg raskt mot større effektivitet og dekarbonisering. Disse tre nybyggene er utstyrt med den velprøvde og pålitelige Wärtsilä 32-hovedmotoren. Denne optimaliserer drivstofforbruket, kan bruke flere drivstofftyper allerede i dag, og er designet for å møte fremtidens krav til marine drivstoff. Vi er glade for å kunne støtte PGTs flåtefornyelsesprogram med løsninger som gir både effektivitet og fleksibilitet, sier John Grant, Wärtsilä Marines salgssjef for nybygg i Storbritannia og Irland.



Tankskipene er designet av FKAB Marine Design og bygges av China Merchants Jinling Shipyard (Yangzhou) Dingheng. Wärtsilä-utstyret til de to første skipene skal leveres i løpet av 2024. Ordren på dette utstyret ble lagt inn i tredje kvartal 2023. Leveransene til det tredje fartøyet vil skje i 2025 og 2026.