Økt fokus på ungdom med nysatsing på Norway Seafood Festival

Det arrangeres en egen Barnas Sjømatfestival på Clarion for andre gang. Her blir det mange gøyale og lærerike aktiviteter for barn og ungdom, med mål om å få dem til å spise mer fisk. Foto: Stiftelsen Nor-Fishing

Oi! Trøndersk Mat og Drikke inngår samarbeid med Stiftelsen Nor-Fishing og tar over ansvaret for sjømatfestivalen “Norway Seafood Festival”, som arrangeres 24.-30. mars 2025. Målet er å øke fokus på norsk sjømat gjennom en publikumsrettet festival og å løfte festivalen til et nasjonalt nivå i årene som kommer.



– Vi i Stiftelsen Nor-Fishing har etablert Norway Seafood Festival, som i år ble gjennomført for andre gang. Festivalen ble etablert for å øke konsum av norsk sjømat, med et fokus på å smake, oppleve, lære og utforske, sier Kristian Digre, daglig leder i Stiftelsen Nor-Fishing.



– Vi har vært i dialog med Oi! og er enige om at de er den beste aktøren til å videreutvikle og løfte festivalen i årene som kommer, sier Digre.



NORGES ALLER BESTE RÅVARER

Norway Seafood Festival er en feiring av Norges aller beste råvarer, med mål om å øke publikums kunnskap og forbruk av norsk sjømat. Gjennom festivaluka vil restauranter, kantiner og helseinstitusjoner ha ekstra fokus på sjømat.



– Vi i Oi! lever for å lage festival i byen og Stiftelsen Nor-Fishing har lagt et fantastisk grunnlag for oss, så vi gleder oss til å videreutvikle Norway Seafood Festival og påvirke konsumet av sjømat, sier Aslaug Rustad, daglig leder i Oi! Trøndersk Mat og Drikke.



– Vi er utrolig takknemlige for å ha fått med oss Lerøy som hovedsamarbeidspartner for Norway Seafood Festival. De vil være en viktig partner for å sikre utvikling av festivalen til et nasjonalt nivå i årene som kommer, sier Rustad.



Selv om det er et mål for festivalen å bli nasjonal, vil det fremdeles være stort fokus på lokale, trønderske bedrifter med blant annet Garnviks Røkeri, Trøndelag Sankeri, HitraMat og Havfruene.



ET HAV AV AKTIVITETER

Festivaluka avsluttes med sjømatmarked på Clarion Hotel Trondheim 29.-30. mars, som åpnes ved Fiskeri- og havminister, Marianne Sivertsen Næss. Her blir det to festivaldager på Brattøra, stappfulle med aktiviteter for folk i alle aldre. Smak på nydelig sjømat i sesong hos en av sjømatrestaurantene, gå rundt til de mange utstillerne på stand eller delta på bransjemiddagen for å bygge nettverk i sjømatnæringen.



Det vil også være en scene hvor det foregår Show Cooking med erfarne kokker fra byens restauranter, innslag fra institusjonskokker og inspirasjon til hvordan du kan få i deg mer sjømat i hverdagen.



FOKUSERER PÅ DE YNGRE

Det arrangeres en egen Barnas Sjømatfestival på Clarion for andre gang. Her blir det mange gøyale og lærerike aktiviteter for barn og ungdom, med mål om å få dem til å spise mer fisk. De kan både lære om hva som finnes av dyreliv i havet og hvordan de selv kan tilberede sjømat, selvfølgelig med fokus på å lære ved å gjøre.



Nytt for 2025 er at Oi! også har fått med seg Grønn Barneby og Fiskesprell til å holde oppskriftskonkurransen “Kokkesprell” for elever i Mat- og helsefaget. Her skal klassene lage sin egen sjømatoppskrift som blir bedømt av profesjonelle kokker og vinnerne annonseres under åpningen av festivalen på Clarion.



Norway Seafood Festival er en feiring av Norges aller beste råvarer, med mål om å øke publikums kunnskap og forbruk av norsk sjømat. Foto: Stiftelsen Nor-Fishing Fra Norway Seafood Festival 2024. Foto: Stiftelsen Nor-Fishing Aslaug Rustad, daglig leder i Oi! Trøndersk Mat og Drikke. Foto: Will Lee-Wright/Oi! Trøndersk Mat og Drikke. Kristian Digre, daglig leder i Stiftelsen Nor-Fishing. Foto: Stiftelsen Nor-Fishing.