Olje- og energiministeren på besøk hos SEAM på Karmøy

Om SEAM

En ledende tilbyder av hybrid- og helelektriske fremdriftssystemer og automatiserte løsninger til maritime sektor.

Tilbyr komplette elektriske og automatiserte systemer for nybygg og ombygninger, i tillegg til et bredde av produkter og tjenester til maritime, offshore og landbasert industri

Den omfattende porteføljen av produkter strekker seg fra fullstendige kraft og automasjonssystemer til enkeltstående produkter og konsepter for maskintrygghet, vedlikehold og energieffektiviserende forbedringer.

Selskapet er i forkant av utviklingen av fremdriftssystemer med hydrogen som energibærer og har sine egne utviklings- og testfasiliteter på Karmøy i Rogaland.

SEAM ble etablert i Norge i 1988 som en fortsettelse av ABB Marine, og var senere kjøpt av Westcon Group. I mars 2021 kjøpte Longship Fund II 100 prosent av aksjene fra Westcon Group

Statsråden ble blant annet presentert for hydrogenlabben ved SEAM sitt anlegg på Karmøy, som gjør det mulig å teste hydrogenløsninger til bruk i maritim sektor.– Dersom vi skal nå klimamålene, må skipsnæringen bli utslippsfri, og hydrogenbærere vil være nøkkelen. Da er det avgjørende med statlige støtteordninger for å videreutvikle teknologien, sier Gunvald A. Mortvedt, administrerende direktør i SEAM.Selskapet, som tidligere i år skiftet navn fra Westcon Power & Automation til SEAM, er en ledende leverandør av hybride og helelektriske fremdriftssystemer og automatiserte løsninger til maritim sektor. Selskapet er også i forkant av utviklingen av fremdriftssystemer med hydrogen som energibærer, og har blant annet levert løsninger til verdens første hydrogenferge MF Hydra.– Vi opplever en sterk interesse i markedet for å ta i bruk hydrogen som energibærer. Dette vil bidra til å redusere utslipp på områder der elektrisitet ikke er egnet, sier Mortvedt.I løpet av besøket gav Tina Bru et budskap til bedriften:– Det hyggeligste man kan gjøre som Olje- og energiminister er å besøke bedrifter som satser, har ambisjoner for fremtiden og som ser mulighetene for grønn omstilling. SEAM er et vitnesbyrd om dette. Politikken vår skal legge til rette, virkemidlene våre skal støtte, så skal dere og resten av industrien og næringslivet gjøre selve jobben. Dere tar et stort skritt med dette arbeidet i dag – jeg gleder meg til å høre mer, sier Tina Bru, Olje- og energiminister.