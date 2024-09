Olympic Boreas – har unik kraftintegrasjonsløsning

Olympic Shipping AS i Fosnavåg fikk 25. juli overlevert CSOV-fartøyet Olympic Boreas fra Ulstein Verft AS i Ulsteinvik. Nybygget er det første av to søsterskip som verftet bygger for rederiet der begge er basert på Ulstein Design & Solutions AS sitt SX222-design.

Olympic Boreas har Twin x-stern og en unik hybrid kraftintegrasjonsløsning. Skipet har installert heistårn og gangvei, og har plass til 126 personer om bord, alle i lugarer med dagslys. Innredningen inneholder også blant annet kontor, salonger og dagrom, to spillerom og et treningsrom som skal bidra til å gjøre skipet til et hjem borte fra hjemmet. Nybygget har en lengde på 89,6 meter og en bredde på 19,2 meter. De126 personene som får plass om bord blir plassert i totalt 91 lugarer.

SMIDIG MANØVRERING

Den spesielle Twin x-stern løsningen og andre skrogutforminger gir skipet svært gode sjøegenskaper. Fartøyet er utviklet for røffe forhold og skal sikre trygge og komfortable reiser både for mannskapet og vindmølleteknikere som skal oppholde seg om bord.

Olympic Boreas har fire framdriftspropeller, to i akterskipet og to i forskipet. Med dette oppsettet blir skipet svært smidig å manøvrere og kan utføre gangveioperasjoner på en effektiv måte. Dette har også en stor og positiv effekt på drivstofforbruket ved dynamisk posisjonering.

Den hybride kraftløsningen omfatter et stort batterisystem og dieselgeneratorer som opererer med variabel fart, noe som sikrer best mulig drivstoffutnytting. Skipet er forberedt for metanol, noe som gir mulighet for nullutslippsoperasjoner senere. Det er også satt av plass til ekstra batterikapasitet som gjør det mulig med full-elektriske operasjoner når nødvendig kapasitet er installert.

STOLT REDERI

Konsernsjef Stig Remøy i Olympic Group fremhever godt samarbeid under byggingen av det nye skipet.

– Vi er stolte av å ta imot Olympic Boreas, et innovativt og framtidsrettet fartøy. Dette skipet er et produkt av det gode samarbeidet mellom Ulstein og Olympic og viser styrken i den maritime klyngen i vår region. Det vil spille en viktig rolle i våre fremtidige operasjoner innen offshore energi, sier han.

– Sammen med Olympic har vi utviklet og bygd et førsteklasses skip, sier konsernsjef Gunvor Ulstein i Ulstein Group.

– Vi har samarbeidet med Olympic på mange tidligere prosjekt og er takknemlige for at de nok en gang valgte Ulstein til dette innovative nybygget. Jeg er stolt over at vi nå har levert dette høgkvalitets, neste-generasjons skipet til offshore energiindustrien, legger hun til.

