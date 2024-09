Olympic Boreas tildelt prisen «Årets maritime innovasjon»

Nøkkelfunksjonar og spesifikasjonar

Lengd: 89,6 meter

Breidd: 19,2 meter

Innreiing: 126 personar i 91 lugarar, alle med dagslys

Energieffektivitet og Innovasjon

TWIN X-STERN®

Fullintegrert kraft- og automasjonssystem

Store batteri

Generatorar med variabel fart

Førebudd for metanol

Kapasitet til ekstra batteri

Runar Muren frå Ulstein Design & Solutions og Glenn Erik Valø frå Olympic var saman på scena for å ta i mot prisen.Dette er det første fartøyet som har vorte levert med TWIN X-STERN-løysinga. I Ulstein vert løysinga referert til det som ein ‘4-hjulsdrift’ for havet, med hovudpropellar plassert framme og bak.Med eit fullintegrert kraft- og automasjonssystem frå Ulstein, kombinerer fartøyet store batteri med generatorar med variabel hastighet. Det gir optimalisert kraftproduksjon. Resultatet er energieffektive operasjonar, eksepsjonelle manøvreringsevner og operabilitet.Vidare er fartøyet førebudd for metanol for låge utslepp og har tilgjengeleg kapasitet til ekstra batteri.